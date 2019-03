El ascenso imparable de Georgina: redecora la vida y la casa de Cristiano

La novia del crack viene asumiendo, cada vez más, una mayor cuota de poder. Juntos en el amor y también en los negocios, “Gio” ha llegado, de momento, a donde no llegaron todas y cada una de las ex parejas de CR7. Tal es su poder, que el jugador le ha dado carta blanca para redecorar su apartamento de lujo en el centro de Lisboa.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se encuentran cada vez más unidos. Esta misma semana, y haciendo gala de su sólida unión, la pareja ha viajado hasta Madrid para inaugurar la clínica de injertos capilares, Insparya. Parece un acto menor, pero no lo es. “Gio” ha llegado, de momento, hasta donde no llegaron ninguna de las exs del jugador. Siempre uno al lado del otro, la modelo parece tener un poder inigualable sobre el jugador, un poder que, según ha podido saber Look, va en aumento.

Y es que el portugués no solo confía en ella en los negocios -es administradora en su última empresa-, sino que también le da carta blanca en otros aspectos. Tanto es así que es ella la que está redecorando una de sus mansiones. El jugador es propietario de un fabuloso apartamento en la Avenida da Liberdade, en plena milla de oro lisboeta. Con cerca de 500 metros cuadrados, costó alrededor de 2 millones de euros y, según han informado a este digital fuentes de toda solvencia, la hispano-argentina ha puesto su sello en la casa, adaptándola a su gusto.

La pareja fue vista hace escasas semanas visitando varias tiendas de muebles y decoración en Lisboa. Entre ellas, el Anticuario “Farnesina”, situada muy cerca del domicilio del deportista, en una de las principales arterias comerciales de la capital lusa. CR7 y Gio se interesaron por unas butacas y una mesa comedor de un estilo algo más clásico del que suele gustar al futbolista y que ya lucen en su fabulosa casa con vistas para el monumento en honor al Marqués de Pombal y el Parque Eduardo VII.

Georgina y la decoradora de Cristiano, íntimas

Cristiano había confiado, hasta ahora, todas las decoraciones de sus casas y sus hoteles a una misma decoradora: Paula Brito. Aunque Georgina ha irrumpido con fuerza en la vida del futbolista, su relación profesional y personal con su decoradora de “toda la vida” no se ha visto, ni mucho menos, mermada. De hecho, Paula Brito sigue asesorando a la pareja en todas las cuestiones relativas a la decoración. Tanto es así, que la interiorista portuguesa se ha convertido en una de las principales valedoras de Gio dentro del entorno de Ronaldo. Ambas mujeres mantienen una relación estupenda, que va más allá de lo profesional. Son grandes amigas que suelen incluso intercambiar algunas palabras a vista de todos en sus redes sociales.

Tal y como ha publicado el diario luso, Correio da Manhã, Paula y Gio se han hecho inseparables y se ven con bastante regularidad, ya sea para ultimar los detalles de su hogar en Turín, así como terminar de decorar la casa de Lisboa. El poder de Georgina es ya imparable sobre la vida de Cristiano Ronaldo, ya sea en el amor, en los negocios y en lo más cotidiano de su vida.