Genoveva Casanova atraviesa a sus 42 años una etapa de tranquilidad y estabilidad en la que prima su calidad de vida. La madre de los hijos de Cayetano Martínez de Irujo acudió a un evento de su centro estético de confianza, donde habló del futuro de sus retoños. Luis y Amina, cerca ya de la mayoría de edad, están eligiendo a qué se van a dedicar de manera profesional, algo sobre lo que se ha pronunciado Genoveva. Por otro lado, la mexicana ha contado cómo se encuentra a nivel sentimental, aunque, cuando le mencionan a la pareja de su ex, Bárbara Mirján, su reacción no deja lugar a dudas. Dale al play y no pierdas detalle.