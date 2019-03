Fresita se postula para ‘Supervivientes’ y narra su vida tras ‘Gran Hermano

La ganadora de 'Gran Hermano 5' afirma querer participar en 'Supervivientes', además de contar qué fue de su vida tras su paso por Mediaset

Nuria Yáñez se impuso en la quinta edición de ‘Gran Hermano’ como la triunfadora absoluta. Más conocida como Fresita, se llevó el maletín de la casa de Guadalix de la Sierra cuando era solo ocupada por anónimos, y dejó momentos tan conocidos como su encuentro con una vaca en el baño. Ahora, a sus 47 años, quiere un nuevo reto: participar en ‘Supervivientes’. “Todavía no hay nada definitivo. Hace ocho años que lo intento…”, ha declarado Fresita en una entrevista con el periódico ‘La Vanguardia’. Además, ha argumentado los motivos que le podrían llevar a la isla: “me recuerda a la playa de Salou. Vengo del mar, de la playa. Llevo muchos años sujeta al reloj y compartiendo el mundanal ruido de Barcelona”. Fresita se declara feliz junto a su novio, al que llama “mi Julio Iglesias”.

Fresita es una de las claras candidatas a participar en la próxima edición de ‘Supervivientes’, que comenzará en menos de dos meses, según los plazos estimados. Pero, ¿qué ha sido de la ganadora del reality más famoso de España? Tras salir de ‘Gran Hermano’ e invertir los 300.000 euros de premio (150.000 tras Hacienda) en inmuebles, se dedicó a la hostelería. “Fueron cinco años y trabajaba básicamente tres días a la semana en un bar surfero, haciendo mojitos de fresa dentro del recinto de las Carpas Chic Sant Cugat”, ha relatado. Después encontraría su gran pasión, la moda: “6 años con un proyecto propio, la boutique de Nuria: un negocio basado en mis ideales, vestidos femeninos, mis ideas… Fabricar en España es muy difícil y eso no salió bien, lo que me dolió el alma porque era mi dinero y habíamos invertido mucho tiempo”. Finalmente, Fresita ha seguido ligada al mundo de la moda, trabajando en una compañía textil.

Su desnudo en Interviú y las ofertas políticas

Fresita también ha dado la cara por sus dos desnudos en Interviú, de los que se ha sentido orgullosa, especialmente del segundo: "la primera era más jovencita y no la disfruté. Estoy más feliz con la segunda experiencia". Para la ex de 'GH', fue una forma de reafirmarse como mujer. Pese a definirse como apolítica, Fresita sí ha admitido que ha tenido dos ofertas, de partidos muy diferentes, para formar parte de ellos. Tampoco ha querido Fresita participar en programas donde "me ofrecían ir a programas a pelear o discutir y a mí eso no me gustaba, es algo que no veía normal".