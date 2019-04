Las rencillas forman parte del pasado: Francisco, Cayetano y Canales Rivera se reencuentran

Ya ha llegado el día más esperado de la temporada taurina. Este sábado 20 de abril los tres toreros de la familia Rivera, Canales, Francisco y Cayetano, se ponen el traje de luces para, juntos, celebrar una corrida en homenaje a su tío, José Rivera ‘Riverita’. Una cita que no solo tiene interés por lo que pasará dentro del ruedo, sino también porque va a ser la primera vez que los nietos del mítico Antonio Rivera toreen juntos. Un mano a mano que va a tener lugar en la plaza de Zahara de los Atunes, en Cádiz, y en la que también estará el rejoneador Fermín Bohórquez y el novillero Manolo Vázquez.

Atrás dejan años de disputas, marcando un antes y un después en su relación. El hecho de que los tres hombres Rivera se dediquen a lo mismo ha provocado que entre ellos haya habido rachas de celos y competencia feroz. De los varios conflictos que han tenido, ha habido uno que ha destacado sobre el resto, el que tuvieron Canales y Francisco cuando el primero de ellos culpó al hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez de no haberle dado ninguna oportunidad en los ruedos.

Por suerte, todo apunta a que el paso del tiempo les ha sentado bien y vuelven a tener la misma relación cordial que cuando eran niños.

Según desveló Look, el que propició que se vaya a producir este encuentro fue Canales. “La iniciativa ha sido mía, pero qué más da, las ganas son de los tres y es algo que hacemos juntos, eso es lo importante”, explicó a Look, orgulloso por el éxito de su plan. “Ponernos de acuerdo ha sido muy fácil, porque es por tío José y se lo merece y ellos tienen muy buena relación con tío José y tío José con ellos”, añadió, remarcando que lo importante no era su encuentro, sino lo que les motivaba hacerlo.

Unas palabras que su primo Francisco, por su parte, también confirmó a este medio: “me llamó y le dije que sí, yo todo lo que sea por mi tío, por supuesto que lo haré”

Más allá de estas rencillas familiares, que parecen que están un poco más cerca de `pasar a mejor vida’, la corrida de este sábado va a ser una fecha muy especial para los hermanos Cayetano y Francisco, que vuelven a coincidir en el ruedo por primera vez desde el 2 de septiembre de 2017, cuando ‘Paquirri’ se cortó la coleta y el marido de Eva González le sacó a hombros de la plaza de toros de Ronda.