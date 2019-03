El tenista ha cancelado su participación en el torneo americano.

Fernando Verdasco no participará en el Masters de Miami. El deportista ha anulado su cita a la competición por una poderosa razón familiar inamovible. Según ha podido saber Look, el madrileño ha optado por no pisar la pista americana ante el inminente nacimiento de su primer hijo. Circunstancia que le impide acudir a tan importante evento que se celebra desde el 18 de marzo hasta el 1 de abril. Ana Boyer se encuentra en el último tramo de su embarazo y el viaje de su marido podría significar que se perdiese la llegada al mundo de su pequeño, un importante acontecimiento en su vida en el que quiere estar presente.

La pareja ya está preparada para la llegada del pequeño, que tal y como ya adelantó la revista ‘Corazón’ se llamará Miguel. La hija pequeña de Isabel Preysler ha querido así rendir homenaje a su padre, el exprimer ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer -fallecido en septiembre del 2014-. Un bonito gesto que demuestra lo presente que la joven tiene a su progenitor. De lo que no cabe duda es que tanto Verdasco como Ana están deseosos de ver la cara a su primogénito, hecho que va a tardar muy poco en materializarse.

Pese a que la hija de la 'reina de corazones' suele optar por ser discreta en todo lo que respecta a su vida privada, en la última fotografía que ha subido a su Instagram ha querido mostrar las notorias curvas de su embarazo. Imagen que data del mes de enero en la que especifica que estaba de seis meses, lo que hace adivinar que su salida de cuentas está al llegar. Con el hijo de Ana Boyer, Isabel Preysler se convertirá en abuela por quinta vez. Una experiencia que vivirá de manera muy especial dado que en esta ocasión es su hija pequeña la que se estrenará como mamá.