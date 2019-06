Fernando Torres deja el fútbol y lo hace como llegó, con la fiel compañía de su mujer, el pilar de su vida y la madre de sus tres hijos. Historias de amor como la suya ya no quedan

Eran el final de la década de los 90 cuando un imberbe Fernando Torres conocía a Olalla Domínguez. El futbolista militaba en la cantera del Atlético de Madrid y aún no había debutado en el primer equipo cuando conoció a la mujer de su vida. Se casaron una década después y a día de hoy llevan veinte años juntos en los que han vivido toda clase de experiencias. Hoy el genial delantero ha anunciado su retirada definitiva de los terrenos de juego y hay una cosa que no ha cambiado en estas dieciocho temporadas en activo: su mujer ha sido el pilar que ha sustentado la exitosa carrera de Torres.

Olalla y Fernando se casaron en 2009 en una ceremonia muy íntima celebrada en el Ayuntamiento de El Escorial. Una boda que fue el reflejo de lo que ha sido su relación, siempre alejada de los focos y viviendo su amor en un segundo plano. Desde el primer momento supieron que estaban hechos el uno para el otro. Ella no tuvo problemas en hacer las maletas tantas veces como fuese necesario, cada vez que Torres firmaba por un equipo nuevo: Milán, Liverpool, Londres y -recientemente- Tosu (Japón) han sido algunas de las ciudades donde el matrimonio ha vivido.

Fruto de su amor han nacido sus tres hijos. Pocas parejas más sólidas y duraderas se pueden encontrar hoy en día en el deporte. Quien los conoce dicen que el suyo es un amor de los que ya no quedan hoy en día. Normal que Fernando Torres no pueda esconder la gratitud que siente hacia su mujer con publicaciones en Instagram llenas de sentimiento. Si quieres conocer su historia de amor, no te pierdas nuestra galería. | [LEER MÁS: Se desvela el secreto mejor guardado de Victoria Federica: este es el vestido para su puesta de largo]