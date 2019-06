View this post on Instagram

Gracias por todo el cariño que estoy recibiendo hoy. 46 tacos y siento que mi vida está empezando !!!! Es curioso … hoy por casualidad, encontré entre los libros esta dedicatoria de hace unos años … y él ha sido el primero en felicitarme. GRACIAS A TODOS LOS QUE ME QUERÉIS A PESAR DE LA RISTRA DE DEFECTOS QUE TENGO.