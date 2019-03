Fabiola habla del estado de salud de su hijo Kike tras su operación

View this post on Instagram

Solo contaros que estamos muy contentos porque el progreso de kike está yendo MUY BIEN!! Se está recuperando poco a poco y mejorando… Gracias a todos por vuestras oraciones, cariño y por tenerle tan presente. Toda esa fuerza y energía suma… para kike y para todos los niños que lo necesitan… #gracias 😘😘