EXCLUSIVA: María Teresa Campos abandona su proyecto más ilusionante

A pesar de haber bajado los precios, ya no se puede adquirir su colección de zapatos

En el momento que ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ se despidió de la parrilla televisiva (abril, 2017) , María Teresa Campos decidió desarrollar más a fondo su faceta como empresaria. Entonces, la malagueña continuó como diseñadora de zapatos gracias al lanzamiento de una nueva colección llamada ‘París’ que era mucho más asequible para las clientas y que, además, había contado con la implicación absoluta por parte de la presentadora. Sin embargo, las ventas no fueron las esperadas, un dato que se refleja en que este proyecto actualmente esté completamente abandonado, tal y como ha podido saber Look en exclusiva. Ni ya se puede adquirir la colección en los grandes almacenes en los que permanecían a la venta, ni la página permanece activa y mucho menos sus redes sociales.

A pesar de que María Teresa había puesto todas sus ilusiones en este negocio zapatero en el que ella confiaba ciegamente, parece ser que ha sido incapaz de reflotarlo. Y es que las cifras hablan por sí solas. Este digital ha accedido a los números de los últimos registros mercantiles de TETECO S.L, sociedad limitada que gestiona esta empresa y, aunque a día de hoy permanece activa, lo cierto es que tiene grandes pérdidas. En concreto, 173.606,54 euros, lo que implica que es una empresa poco rentable.

Un ‘fracaso’ del que el entorno del clan Campos no ha querido hacer declaraciones a este medio, sin embargo, sí se ha podido contactar con la agencia de prensa que le llevaba la última línea de producto de la colección que se presentó. “Nosotros ya no trabajamos con la firma de María Teresa Campos. La última línea que se hizo fue la de 2017/2018 y creo que lo único que se puede adquirir es el stock. Se puede decir que la cosa está en stand by”, explican a Look. Pero ni eso, el refrán de ‘zapatero a tus zapatos’ en este caso no ha sido posible.

Con este negocio que ha echado el freno de manera radical y sin miras a tener un programa en televisión que le haga volver a la pequeña pantalla, la matriarca del clan Campos se encuentra pese a todo feliz. "No soy la reina de la televisión, soy la reina de mi casa", dijo hace tan solo unos días. Sin nuevos proyectos propios a la vista, de momento, está centrada en el 'cameo' que hará en el próximo capítulo de su nieta, Alejandra Rubio, en MTMAD.