La enorme deuda que Isabel Pantoja ha dejado en Puerto Rico

La tonadillera ha dejado una cuantiosa deuda tras la cancelación de su concierto en Puerto Rico.

Se cumple un año desde que el sueño americano de Isabel Pantoja se fue al traste. La tonadillera quiso finalizar su gira de regreso a los escenarios,’Hasta que se apague el sol’, reencontrándose con el calor de sus fanáticos en Estados Unidos, público que siempre la ha recibido con un enorme cariño. Sin embargo, el proyecto acabó en agua de borrajas, y es que la artista tenía previsto actuar en Miami y Puerto Rico- el 11 y el 18 de febrero del 2018 respectivamente-, algo que nunca sucedió. Los conciertos se cancelaron ‘in extremis’. “Las promotoras Loud And Live Inc y Five Stars Entertainment LLC se ven en la obligación de posponer los conciertos debido al visado de la artista, concedido en primera instancia por la Embajada norteamericana, pero denegado días atrás en una segunda revisión”, explicó entonces Universal Music España, discográfica de la tonadillera. Aunque los únicos que se lamentaron en ese momento no fueron solo sus fans, sino también los promotores que de la noche a la mañana tuvieron que afrontar los costes de la cancelación. Un intento de retomar su carrera profesional que, al parecer, ha dejado a su paso una cuantiosa deuda económica que hasta el momento era desconocida y que ahora Look saca a la luz en exclusiva.

Este digital se ha puesto en contacto con César Sainz, director de la promotora de Puerto Rico, quien ha revelado a este medio que tras la cancelación del concierto se originó un ‘pufo’ que a día de hoy no ha sido subsanado. “Nos quedaron pillados casi 200.000 dólares. Un dinero que ella nunca devolvió”, dicen desde Five Stars Entertainment, que indignados con la situación detallan en qué se gastó la mencionada cifra. “Este dinero se fue en los gastos de publicidad, del alquiler del Coliseo de San Juan (estadio donde se iba a celebrar el concierto), billetes, depósitos, las reservas de hotel…”. Pero el enfado de los promotores no solo viene por los gastos que conllevó la cancelación del show, ya que, según César Sainz, la intérprete de ‘Marinero de luces’ recibió una cantidad correspondiente a su caché antes de la fecha en la que se iba a celebrar el concierto. Una cuantía que, al parecer, no ha sido recuperada en su totalidad. “Se ingresó un depósito y devolvió parte, pero no todo”, afirma el promotor.

Dado que los empresarios manifiestan que no están nada contentos con la actitud de la tonadillera, Look ha preguntado si han interpuesto medidas legales para recuperar parte del dinero perdido. Una denuncia que complicaría, aún más, la delicada situación económica de Isabel Pantoja. “En este momento no estamos en esa onda”, dice Sainz al respecto. La indignación del promotor es evidente, y es que eran muchas las expectativas que había fijadas en esas dos fechas. Unos conciertos que iban a reencontrar a Isabel Pantoja con su público del otro lado del charco. “Lo siento de todo corazón. Hemos intentado solucionar el problema de todas las formas posibles, pero como ya sabéis, no lo hemos conseguido”, decía la cantante a través de las redes sociales tras cancelar las actuaciones el pasado año, palabras que ahora el promotor de Puerto Rico tira por tierra.

"No le interesó resolver el asunto del visado, no rellenó el waiber. Es una cosa que hace todo el mundo que llega al país", cuenta César Sainz, que argumenta porqué culpa a la cantante de la anulación de los conciertos: "la visa es un privilegio y no un derecho. El país te lo otorga como privilegio y así está regulado. Con reconocer que había sido una persona convicta por la justicia española y que había pagado su condena, era más que suficiente para entrar a Estados Unidos". No cabe duda que el intento de Isabel Pantoja por retomar su carrera fuera de nuestras fronteras no solo resultó ser un fracaso, sino que además las consecuencias de este podrían cerrarle para siempre las puertas de un mercado donde llegó a tener un relativo éxito.