EXCLUSIVA: Luis del Olmo consigue ver entre rejas al hombre que le arruinó la vida

Su administrador fue condenado a más de 10 años de cárcel por apropiación indebida Desapareció el 75 % de sus ahorros

El pasado mes de abril se conoció que el Tribunal Supremo había confirmado la condena al hombre que había arruinado la vida a Luis del Olmo (81). 10 años y medio de prisión para Rogelio Rengel, exadministrador de los bienes del mítico locutor de radio, por apropiarse de más de 14 millones de euros de las empresas del periodista entre los años 2005 y 2011. Una condena que el tribunal señaló entonces como un delito continuado de apropiación indebida y falsificación de cuentas, sin embargo, en ese momento Luis no confiaba en que algún día pudiera verlo entre rejas. Sentía desesperanza, pues en los meses previos todo se encontraba en stand by debido a que el acusado recurría. Situación que ha dado un giro radical, pues tal y como ha podido saber Look, el gestor del presentador ya se encuentra en prisión. “Ya ha entrado en la cárcel. Entró exactamente hace dos meses“, dice el propio Luis del Olmo en conversación con este digital.

La relación entre ambos no fue solamente profesional. Eran amigos, casi familia, pero eso no evitó la traición por la que el locutor “desea que pase muchos años en la sombra”. Tras una confianza ciega Rogelio le falló: “Es un pájaro. Cuando escucho su nombre me da repugnancia”. Tanto es así que en su casa con los suyos este asunto que tanto tormento ha causado, se ha convertido en algo intocable. Aunque Rengel admitiera el desvío y esté en prisión, un dolor imborrable permanece en esta historia que jamás debería de haber sucedido. “En casa el tema es tabú y lo evitamos porque nos duele. Llevamos ya tres años desde que denunciamos”, dice Luis del Olmo a este medio.

Una de las voces más conocidas de la radio en nuestro país fue estafado hasta tal punto que perdió el 75 % de sus ahorros, los cuales todavía se desconoce si podrá recuperar. A pesar de que Rogelio tendría que pagar una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 15 millones de euros, no tiene patrimonio por lo que este pago se convierte en un hecho casi imposible. "No sé si cumplirá la condena total, pero tengo claro que recuperar el dinero es una quimera", apunta a este medio. De momento, lo que el locutor desconoce es si los abogados de Rogelio han dado un paso más (judicialmente hablando) y pretenden que el que fuera administrador de Luis del Olmo abandone más pronto que tarde la cárcel. "No sé si ha habido un recurso por parte de él", admite.