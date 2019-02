La mano derecha de Camilo Sesto estalla ante las últimas acusaciones

En el mes de noviembre Camilo Sesto volvió a copar titulares por su dificultad al andar La madre de su hijo, Lourdes Orlenas, se ha confesado en una entrevista en 'Sálvame

“Camilo Sesto da miedo (…) Estoy enfadada con su entorno y con él por el trato que nos dan. Su administrador es quien maneja su vida y sus posesiones“. Estas palabras de Lourdes Ornelas, madre del único hijo del artista, llegaron este martes en una entrevista de ‘Sálvame’ en la que la mexicana destapó el lado oscuro del cantante. Se mostró dolida a la vez que indignada tras el trato denigrante que supuestamente su primogénito ha recibido cada vez que ha tenido contacto con su padre y no dudó en denunciarlo públicamente. Mientras ella quiso hablar alto y claro, el entorno de Camilo Sesto permanecía en silencio absoluto. Hasta que Look se ha puesto en contacto con la mano derecha del valenciano y ha concedido una entrevista en exclusiva a este medio. “Estoy muy molesto con lo que se ha dicho”, dice Cristóbal Hueto, administrador de Camilo. Su círculo está cansado de tolerar ciertas acusaciones hacia el cantante, por lo que han sacado la artillería pesada y no dudan en responder a través de este digital.

Según la propia Lourdes él es la mano que mece la cuna, una información que él desmiente por completo. “Eso es una tontería como una casa. A Camilo no le maneja nadie”, comenta Cristobal después de carcajear al preguntarle si eso es cierto. Para él, estas declaraciones no tienen ni pies ni cabeza y, aunque no ha querido comentar nada con el cantante sobre este asunto tan espinoso, es consciente del daño que pueden hacerle sus palabras: “A Camilo no he querido decirle nada porque sé que a él le duele y que lo pasa mal. Lourdes fue alguien muy importante en el pasado“. Como íntimo amigo del artista le defiende y deja clara su postura en esta guerra dialéctica. “Camilo no da miedo. No sé que quieren decir con eso”, apunta sorprendido.

Sin embargo, no es este el único detalle que Cristobal ha querido puntualizar, ya que, según reveló Lourdes, hubo un documento engañoso que su hijo firmó sin saber lo que era. Ella lo atribuyó a la herencia de Camilo, aunque el administrador lo niega de forma tajante. “El documento del banco que dice Lourdes no tiene nada que ver con la herencia. Si él hubiera querido desheredar a su hijo era tan fácil como ir a un notario. Este papel solo era un documento porque se había cancelado su tarjeta bancaria y él le pidió una firma a su hijo para que siguiera recibiendo dinero a final de mes en México. Nada más”, explica.

La reaparición más polémica de Camilo Sesto

El artista volvió a copar titulares al reaparecer a finales de noviembre. Eligió ese mes para presentar su nuevo disco, sin embargo, su apariencia fue lo más llamativo de ese día. Tenía dificultad para andar y estaba visiblemente desmejorado, aunque entonces su entorno se limitó a decir que eran unos problemas de salud completamente puntuales. Mientras que estalla esta guerra alrededor de Camilo, él prefiere mantenerse al margen.