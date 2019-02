Los reyes acudieron el pasado viernes al Teatro Pavón a ver “Hermanas”, interpretada por Irene Escolar y Barbara Lennie. Tras finalizar la obra se fueron a cenar a un restaurante económico por el barrio de La Latina, sorprendiendo al resto de comensales.

Los Reyes acudieron el pasado viernes al Teatro Pavón a ver “Hermanas”, con Irene Escolar y Bárbara Lennie. Solo un día después tenía lugar la cita por excelencia del cine español, Los Goya, sin embargo, una vez más se convirtieron en los eternos ausentes. Ni rastro de doña Letizia y el rey Felipe en una gala que muchos han tildado de inolvidable. Quizás por eso ambos aprovecharon la noche del viernes sin estar pendientes de la hora, tal y como ha podido saber Look en exclusiva. Este digital conoce todos los detalles de una noche de la que solo se filtró su plan cultural y es que tras finalizar la obra se fueron a cenar a un restaurante económico situado en una zona alternativa de la capital. A pesar de que muy pocos fueron conscientes de su presencia, pues nadie se esperaba cenar ese fin de semana junto a la realeza, este digital ha podido conocer todo lo que sucedió la noche del 1 de febrero.

Según ha podido saber este medio, tras su paso por el teatro, los soberanos acudieron a cenar un restaurante en el barrio de La Latina. Concretamente a la Chusquery, un local de moda del barrio madrileño que, por cierto, está ubicado en La Casa de los Lasso, residencia habitual de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Aunque cenaron como una pareja normal, trataron de pasar desapercibidos y prueba de ello su ‘modus operandi’.

La primera en llegar al local fue la Reina. Doña Letizia, que llevaba un look bastante invernal e informal, no llamó la atención de todos los presentes en un principio. Testigos presenciales así lo atestiguan: “vimos cómo entraba una chica y se dirigió al camarero. Había hecho una reserva para dos personas con otro nombre. La cara del camarero era un poema. Ninguno estábamos seguros de que fuera Letizia hasta que segundos después apareció el Rey. Me sorprendió mucho la naturalidad de ambos”.

Letizia, una reina de buen comer

Don Felipe y su mujer pidieron varios platos para compartir en este lugar que se caracteriza por tener las bravas, la ensaladilla rusa y las migas entre sus platos más demandados. Allí logró desmontar uno de los mitos que siempre han sobrevolado sobre la reina Letizia: “se dicen muchas cosas, pero yo lo que he visto lo cuento… come bastante bien. Repitieron la ración de croquetas”. Según este testigo, “los Reyes estuvieron súper normales y la gente no les molestó para nada. Dio gusto verles así de bien. No pararon de hablar y se les vio en muy buena sintonía”. Muy cerca de ellos, aunque en una mesa separada, el personal encargado de la seguridad de los monarcas, también muy discretos. El precio fue bastante económico y así lo demuestra su cuenta, pues la pareja pagó algo menos de 25 euros por cabeza.

Menos escapadas desde que ejercen de Reyes

Mientras fueron príncipes de Asturias era bastante usual ver a Felipe y Letizia fuera de Palacio. Entre sus escapadas favoritas, el cine y la gastronomía. Sonadas fueron sus salidas nocturnas, incluso por el barrio de Malasaña, uno de los más “hipster” de la capital. También se pudo ver a los por entonces príncipes en algún concierto de rock. Sin embargo, desde que en 2014 don Felipe accedió al trono, sus escapadas se fueron haciendo cada vez más escasas. Probablemente porque el grado de responsabilidad es ahora mayor, pero lo cierto es que ha habido un cambio de actitud. A los Reyes les gusta la calle y hacer planes como cualquier otra pareja, como se ha vuelto a poner de manifiesto este fin de semana.