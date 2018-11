Han firmado un acuerdo confidencial y Alba Carrillo ha logrado su objetivo

Cuando ya creíamos que los nombres de Alba Carrillo y Feliciano López no podían ir en la misma frase que la palabra ‘acuerdo’, llega la noticia en forma de sorpresa. Tal como preveía la revista Lecturas, en contra de todo pronóstico la expareja ha logrado firmar un acuerdo para evitar el juicio de lo único que todavía les enfrentaba; la liquidación de bienes gananciales de su breve matrimonio. LOOK conoce cómo ha sido, paso a paso, el complicado proceso hasta lograr la firma de ambos rubricada en un mismo papel. Algo impensable para quienes durante dos años han mantenido posturas radicalmente enfrentadas. El tenista en la de que nada debía liquidar a su ex mujer por el tiempo de casados y la modelo y colaboradora en la de que durante seis meses su matrimonio estuvo gobernado por el régimen de gananciales y por tanto, correspondía efectuar el reparto de ingresos correspondientes a este tiempo.

Alba reclamaba medio millón de euros por ese medio año en el que estuvieron casados en régimen de gananciales. Feliciano, en todo este tiempo, se había mostrado contrario a ello basándose en una cláusula que Alba firmó a los seis meses de casarse, y a petición suya, renunciando a los mismos. Sin embargo, la abogada de la modelo tenía previsto solicitar la anulación de dicha renuncia demostrando que su clienta no sabía lo que firmaba en aquel momento debido a encontrarse en un estado depresivo.

Según ha podido confirmar este medio en exclusiva, dos semanas antes del juicio los abogados del tenista se pusieron en contacto con la defensa de Carrillo para empezar una negociación que abriera las puertas al acuerdo. Más allá del aspecto económico, una de las condiciones que ponía sobre la mesa el deportista era un comunicado conjunto a los medios de comunicación una vez llegase el acuerdo. La modelo rechazó de plano esta opción y el amago de acuerdo se fue al traste.

El pasado 21 de noviembre el ex matrimonio estaba citado en los juzgados de Pozuelo de Alarcón para que fuese una jueza la que, por la vía contenciosa, decidiese cómo hacer la liquidación de gananciales. No obstante, antes de iniciarse la vista, la citada jurista conminó a las partes a intentar de nuevo el acuerdo y, esta vez, las negociaciones si dieron su fruto. Alba y Feliciano llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, según confirman fuentes cercanas. Sin embargo ninguno de los dos protagonistas ha querido hacer declaraciones al respecto o confirmar la cantidad acordada, finalmente, para enterrar de una vez por todas el hacha de guerra. Ahora sí, divorciados y con los gananciales liquidados, la historia de Alba y Feliciano forma parte del pasado.

Con esta última firma se termina un divorcio que ha sido largo y tormentoso. Más largo incluso que el matrimonio, que solo duró 11 meses y terminó de la peor de las maneras, con una infidelidad que Alba afirma y que Feliciano ni ha reconocido ni parece que reconocerá jamás. Ahora sí, ya no tienen nada que decirse ni hay razón para que deban volver a verse. Él tiene una nueva relación con la modelo Sandra Gago y ella puso fin hace unos meses a su relación con David Vallespín, ahora dice no estar nada centrada en el amor.