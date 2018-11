La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa de malos tratos psicológicos Fue un mazazo inesperado para Rocío Carrasco Antonio David continúa a la espera de juicio por presunto alzamiento de bienes

Rocío Carrasco no se rinde. Las cosas se le están poniendo cada vez más complicadas en su guerra contra Antonio David Flores. La semana pasada conocíamos que la Audiencia Provincial había dictado resolución respaldando el informe de la Fiscalía y tumbando, por tanto, el auto de trasformación de la juez en la causa de malos tratos psicológicos continuados que mantiene abierta contra su ex marido y padre de sus dos hijos. Sin duda un mazazo que Rocío no esperaba, pero que no le ha hecho bajar los brazos.

LOOK puede confirmar en exclusiva que la defensa de Rocío Carrasco ha recurrido en casación el archivo provisional que la Audiencia Provincial de Madrid dictó este lunes, 19 de noviembre, de la denuncia por lesiones de maltrato psicológico continuado. Ya se había adelantado su intención de recurrir, pero ahora este digital puede confirmar que el pasado viernes 23 se presentó el escrito donde la hija de la más grande solicita la nulidad del auto y que se retrotraigan las actuaciones, es decir, que vuelva a resolverlo y que sea en una sala distinta de la número 27 que es la que, a criterio de su defensa, ha cometido “un grave error procesal”.

Esto quiere decir que no están de acuerdo con la manera en que se han hecho cosas. Para entender el orden de los hechos hay que recordar que Carrasco denuncia a Flores por esta causa en diciembre de 2016. Tras un largo periodo de instrucción y unos exámenes psicológicos a los que ella se sometió, la juez, basándose en los resultados dictó en abril de este año auto de trasformación. A continuación el Fiscal hizo su escrito y tal como publicó la revista Lecturas no era favorable para Rocio. Antonio David recurrió a la Audiencia Provincial y esta apoyó el informe de la fiscalía en detrimento de la decisión de la juez de llevar el caso a juicio y lo archivó. El pasado miércoles la revista Semana dio a conocer la noticia y Hola.com confirmó horas después que la hija de la más grande estaba dispuesta a llegar al Tribunal de Estrasburgo si era necesario. Ahora LOOK confirma que sus intenciones se han convertido en hechos y el escrito de anulación que presentó el viernes es el primer paso para ello.

El día que a Rocío le llegó la noticia de que habían archivado la causa lo pasó mal, pero tiene claro que va a seguir adelante y hasta el final, así lo demuestra con esta última decisión. No se rinde. “Ahora está mucho más animada”, confirman desde su entorno.

Guerras paralelas

Además, al margen de esta causa, tienen otra pendiente, en la que están a espera de juicio. Antonio David será juzgado por presunto alzamiento de bienes en los próximos meses. Pero la guerra ha ido más allá y Olga Moreno, la mujer del ex Guardia Civil, también ha recibido dos demandas, una porque consideran que ha sido cooperadora necesaria de su marido en el delito de alzamiento de bienes, y otra porque creen que ha atentado contra el derecho al honor y a la intimidad de Carrasco. La batalla continúa.