Después de que Eugenia Martínez de Irujo confesara que Jesús Aguirre había sido su peor pesadilla de su infancia, Look ha hablado con Jaime Peñafile, amigo íntimo del intelectual.

La percepción que la duquesa de Alba y sus hijos tuvieron de Jesús Aguirre es completamente dispar. Mientras que para Cayetana Fitz-James Stuart su segundo esposo fue catalogado por ella misma como el gran amor de su vida, para sus primogénitos fue alguien del que no guardan buen recuerdo. En absoluto. Así lo demostraba la propia Eugenia Martínez de Irujo este domingo cuando reveló ante las cámaras de ‘Planeta Calleja’ lo que llevaba décadas manteniendo en silencio: “Cuando se casó con Aguirre fue pésimo para nosotros. Era muy culto, pero cero humano. Era muy malo”. Unas declaraciones incendiarias que se suman a las que en el pasado pronunció públicamente su hermano Cayetano, pues confesó que el exsacerdote había tratado de actuar con él como un padre autoritario, aunque el hijo de Cayetana trató de frenarlo en la época en la que ambos convivieron. Estas palabras han caído como un jarro de agua fría en el entorno del intelectual y, prueba de ello, la conversación que Look ha mantenido, en exclusiva, con Jaime Peñafiel. Amigo íntimo del que fuera director general de Música en el Ministerio de Cultura, no duda en cargar contra Eugenia. “Es una ingrata”, comienza diciendo el también experto en Casa Real.

Peñafiel considera que este asunto familiar que ahora ha visto la luz no tiene ningún fundamento, ya que, según su opinión, Jesús Aguirre desempeñó bien su papel junto a la duquesa. “Fue su padrastro y Eugenia bailó con él su primer Baile de Debutantes en el Palacio de Dueñas. Es injusto. Fue un buen consorte y puso orden en la casa. Lo que pasa es que esta chica ha perdido los papeles desde hace mucho tiempo“, dice Peñafiel a este digital. Jaime se muestra indignado y no considera que la versión de Eugenia se ajuste para nada con la realidad. De hecho, define al que fuera marido de Cayetana durante más de 23 años como una persona particular, pero con multitud de cualidades: “Era muy amigo mío. Era muy inteligente y simpático, pero también era muy caústico, duro y sibilino”.

“Cayetana era consciente de que sus hijos no estaban de acuerdo con el matrimonio”

Una personalidad que encandiló a Cayetana como nunca nadie lo había hecho. “Cayetana estaba muy enamorada de él y se puso el mundo por montera. Ella era consciente de que sus hijos no estaban de acuerdo con este matrimonio“, explica Peñafiel a este medio. Sin embargo, para el periodista esta situación no solo ha tenido lugar con el segundo esposo de Cayetana, sino también con el tercero. “Ningún marido ha sido bien acogido por los hijos…Alfonso Diez tampoco. La llegada ha sido complicado para los dos esposos. Recuerdo que en su tiempo fue muy fuerte que se casara con un cura”, apunta Jaime. Y es que Peñafiel considera que ambos han sido muy polémicos. ¿Cómo se tomará Eugenia Martínez de Irujo estas palabras? Solo el tiempo lo dirá.