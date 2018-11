La diseñadora ha pasado unos días en Portugal con motivo de un desfile de su ropa en Estoril Estuvo muy bien acompañada y se la vio bailando junto al príncipe Charles Philipe de Orleans hasta altas horas de la madrugada.

Parar es morir. Ese debe ser uno de los lemas de Ágatha Ruiz de la Prada a juzgar por cómo se toma la vida. Siempre se le ha visto de un lado para otro, pero lo cierto es que desde que se separó de Pedro J. Ramírez, su actividad ha ido en aumento. Ese no parar se ha hecho realidad, sin ir más lejos, el pasado puente de Todos los Santos. Ágatha lo ha empezado en Lisboa y lo ha terminado en República Dominicana.

El miércoles 31 de octubre, la diseñadora viajó hasta la capital portuguesa. El motivo: celebrar los 60 años de la sala de fiestas Estoril Sol en el mítico Casino de Estoril, sede de juegos de las cabezas coronadas en el exilio después de la II Guerra Mundial. Ágatha era la estrella invitada y, como no podía ser de otra forma, fue la reina absoluta. Y no solo por el desfile que presidió la velada, sino por cómo ella misma se adueñó de la pista de baile en la mejor de las compañías…

Nada más terminar los faustos de celebración oficiales, Ágatha Ruiz de la Prada se hizo con la pista de baile. Y no lo hizo sola. Junto a ella, un atractivo hombre vestido de smoking abandonó también su asiento para dejarse llevar por la música. Ágatha y su apuesto compañero de danza bailaron hasta altas horas de la madrugada. La sorpresa es que ese hombre no era su actual pareja, Luis Miguel Rodríguez. Según ha podido saber LOOK, el hombre que acompañó a la diseñadora en sus bailes más divertidos fue el príncipe Carlos Felipe, hijo de Beatriz de Orleans. Ágatha es muy amiga del duque de Anjou- título que se disputa con Luís Alfonso de Borbón- y de su esposa, la portuguesa Diana de Cadaval. Su vínculo es tan estrecho, que hace unos años, el palacio familiar de Diana albergó una exposición sobre la trayectoria de Ruiz de la Prada. El aristócrata francés, que vive a caballo entre París y Lisboa, fue el autentico cicerone y compañero de baile de la ex de Pedro J y así lo atestigua el vídeo que este digital publica en exclusiva.

El viaje a República Dominicana…sin rastro de “Luismi”

La fiesta en el Casino Estoril terminó a altas horas de la noche. Hecho que no impidió que la diseñadora volviese a coger un avión al día siguiente, esta vez rumbo a Punta Cana. Instalada en un resort de lujo, volvió a organizar un nuevo desfile. También tuvo tiempo para unos baños de mar y para seguir dándole al baile, noche tras noche.

Al finalizar del puente de todos los santos, se podría pensar que la fiesta había terminado para la modista. Nada más lejos de la realidad. Una vez aterrizó en Madrid, y aún bajo los efectos del jet lag, volvió a su casa por unas horas con una nueva misión: arreglarse para asistir al XX Aniversario del diario La Razón. Allí volvió a aparecer, más guapa que nunca, para hacerse la foto con uno de los hombres más atractivos del momento: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Su vida es, sin duda, un no parar, pero la pregunta sigue en el aire: ¿dónde está Luis Miguel Rodríguez?