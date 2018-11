Fiscalía pide dos años de prisión para Lucía Bosé El juicio se celebrará el próximo lunes día 5

Hace un año saltó la noticia. La Fiscalía solicitaba hasta 2 años de prisión para Lucía Bosé (87) por apropiación indebida y además el importe íntegro de ‘La Chumbera’, la pintura de Picasso que la matriarca del clan Bosé vendió en una subasta en Londres en el año 2008. El objeto de la discordia era un lienzo perteneciente a Reme, más conocida como la ‘Tata’, la persona que trabajó como asistente personal de los Bosé durante más de medio siglo, y cuyas sobrinas ahora, después de su fallecimiento, reclaman como suyo. Pero ahí no quedo todo, no es el único cuadro que se reclama. “La justicia sigue su curso”, dice Manoli T., una de las sobrinas. El mismo día que se celebra el juicio, LOOK ha podido descubrir nuevos detalles que podrían dificultar la defensa de la matriarca de la familia. Con la batalla legal sobre la mesa, este digital ha podido conocer la existencia de otras dos pinturas firmadas por el cubista que, quién sabe, si llegarán a los tribunales.

“Existe otra pintura de unos toros”

Al menos, en el caso de una de ellas, ya que la situación es muy similar a la sucedida con la pintura de la que venimos hablando. Una obra que, al igual que ‘La Chumbera’, Pablo Picasso regaló a ‘la Tata’, su buena amiga en vida y que aún continuaría desaparecida. “Existe otra pintura de unos toros que tenía nuestra tía”, confiesa Pilar T. a LOOK. “¿Qué dónde está? No tenemos ni idea. Como tantas otras cosas de mi tía que se quedaron en la casa de Lucía cuando murió”, añade la sobrina de ‘la Tata’. De hecho, de “todas esas cosas” de las que habla, Pilar confirma a este medio que “nunca más han vuelto a ver ese segundo cuadro” desde que Remedios falleciera en 1999.

Ahora bien, con la existencia de esta segunda pintura solo conocida por el entorno más cercano hasta la fecha, las sobrinas de Reme no saben si tomarán nuevas medidas legales. Al menos por el momento. Y es que Pilar y su hermana, Manoli, no quieren precipitarse hasta no saber qué ocurrirá con el juicio que tendrá lugar esta misma mañana. “Queremos esperar y ver qué pasa con ‘La Chumbera’. Después ya se verá”, revela Pilar.

Hubo un tercer cuadro que ‘la Tata’ le dio a Lucía Bosé en vida

Pero aún hay más. Por otro lado, existe un tercer cuadro firmado por Picasso que Remedios le cedió en vida a la matriarca de los Bosé, tal y como cuenta su sobrina a LOOK. “Cuando Lucía se separó de Luis Miguel Dominguín, atravesó un bache económico y no tenía ni para pagar el butano. Entonces, mi tía le dio este otro cuadro para que lo vendiera y pudieran salir adelante”, reconoce Pilar. “Es cierto que mi tía le dio aquel otro Picasso a Lucía en aquel momento por un apuro económico, igual que es cierto que ‘La chumbera’ nos pertenecía a nuestra familia y no a los Bosé”, matiza Pilar en defensa de su verdad. Una verdad que ahora, además de ‘La Chumbera’, incluye un segundo cuadro desaparecido.

¿Será este tercer lienzo el as en la manga de las sobrinas de ‘la Tata’ para ganar el juicio contra Lucía? ¿Aparecerá la pintura “de unos toros” que la familia de Reme tanto dice echar en falta? Lo único claro hasta la fecha es que, con el conocimiento de la existencia de estos dos Picassos más, la batalla legal de los Bosé podría complicarse. Será la Justicia quien tenga la última palabra.