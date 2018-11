Ángela Molina, junto a su hija Olivia y sus nietas, ha pasado una estupenda mañana en un conocido tiovivo de Madrid

A sus 63 años, Ángela Molina es una de las actrices españoles más reconocidas en el panorama nacional. Tanto que ha sabido compaginar a la perfección las diferentes facetas de su vida privada con su carrera artística. LOOK ha sido testigo de la imagen más entrañable de Ángela Molina con sus nietos. Era la una menos diez de la tarde cuando la actriz acompañó a su hija, Olivia Molina, y a sus nietas en un paseo por Madrid, aprovechando la tregua que el sol ha dado a las bajas temperaturas de la capital. Una mañana de domingo por el centro de Madrid que acabó con la familia en el tiovivo cercano al Palacio Real. En las imágenes exclusivas de LOOK, se puede ver la feliz estampa de Ángela Molina, con una inmensa sonrisa al ver a sus nietos disfrutar del tiovivo.

Familia numerosa

La imagen más tierna de la Ángela Molina abuela no es de extrañar, puesto que la actriz tiene una familia numerosa. Hervé Tirmarché, fotógrafo francés, fue el primer marido de Ángela Molina, tras conocerse en Ibiza el amor de juventud se convirtió en matrimonio. De la relación nacieron tres hijos: Olivia, Mateo y Samuel. Olivia Molina, con la que ha pasado esta mañana familiar, es también una actriz muy reconocida en España con papeles destacados como su intervención en ‘Bajo Sospecha’ o ‘Amar es para siempre’.

Más tarde, Ángela Molina contrajo matrimonio con Leo Blakstad, empresario canadiense. Fruto de dicha relación, nacieron Antonio y María Isabel, que llegó al mundo cuando Ángela Molina tenía 47 años. Una familia numerosa que nunca le impidió a la actriz dar de lado a su carrera profesional. “Sólo con la primera, Olivia, paré durante un periodo. Pero el descanso duró apenas un año, hasta que nació mi hijo Mateo. Siempre me he organizado muy bien y he sabido compaginar ambas facetas”, relató Ángela Molina sobre cómo organizó su vida personal y su carrera.