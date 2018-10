Una imagen de Zanetti con la hija de Bisbal y Elena Tablada desató la polémica

Desde que el pasado 25 de agosto Rosanna Zanetti compartiera una imagen con la hija de Bisbal, en la feria de Almería, en la que ambas llevaban un vestido de flamenca igual, han corrido ríos de tinta sobre la relación de la mujer de David Bisbal y la hija que tuvo con Elena Tablada. Ahora LOOK puede confirmar con estas imágenes que ofrece en exclusiva, que nada de lo ocurrido ha hecho mella en la buena sintonía de la hija del cantante y su ‘madrastra’.

En esta ocasión ninguna de las dos era consciente de estar siendo fotografiada, lo que aporta un valor informativo mayor a las imágenes. Se trata de un momento cotidiano que seguro se ha repetido en más ocasiones. Bisbal y Rosanna y son una familia y por tanto actúan como tal, como un equipo. Cuando él está fuera o alguna obligación se lo impide, es Rosanna quién recoge a la pequeña del colegio, algo con lo que ella, a juzgar por cómo le coge de la mano, parece encantada.

Esto solo quiere decir que, tras la guerra, la vida continúa. Pero empecemos por el principio, el motivo del desencuentro fue la citada foto de la feria, pero un comentario en las redes sociales de la firma de joyas de Elena Tablada fue el que hizo que se prendiera la llama. Se criticaba que ambas llevaran el mismo estampado, se ponía en duda que el look fuera un deseo de la hija de la diseñadora y se mostraba la disconformidad por unir la imagen de la niña a la de una firma de vestidos. Rosanna no tardó en contestar y en dejar claro que contaba con el permiso de su pareja. Elena esperó unas semanas y aprovechó una entrevista en ‘Viva la vida’ para explicar que, a raíz de la citada imagen “mi relación con David es insostenible”, esa misma tarde el cantante, a través de un colaborador, explicó que bajo su punto de vista el único problema entre ellos es el carácter de Elena.

Máxima tensión es lo que se ha vívido entre la expareja las últimas semanas. Y eso que se ha tratado de un verano feliz para ambos, pues los dos han contraído matrimonio con sus parejas, Bisbal lo hizo el 2 de julio y Elena el 22 de agosto. Sin embargo, lo que debería ser un periodo de luna de miel, se ha convertido en una guerra que inevitablemente ha hecho recordar el momento en que dejaron su relación. Entonces ambos tenían las heridas abiertas y les costó mucho lograr un equilibrio y una relación cordial, pero finalmente lo consiguieron y todo eran buenas palabras entre ellos. Hasta que todo estalló.

Ahora, las imágenes con las que Look acompaña estas líneas pueden recrudecer una guerra que parecía haberse aplacado un poquito cuando Elena confesaba que había felicitado a David por la noticia de su futura paternidad con Rosanna. Él no da un paso atrás, Rosanna es su mujer, y parece orgulloso de la relación que tiene con su hija. Deposita en ella tanta confianza como para no ser necesaria su propia presencia a la hora de ir a recoger a la pequeña al cole. La niña parece feliz de encontrarse con la venezolana después de su jornada lectiva. ¿Tendrá Elena algo que decir al respecto?