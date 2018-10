Terelu en Sálvame habló de él y dejó una puerta abierta al amor Han mantenido la amistad desde que rompieron por primera vez

A principios de agosto saltaban todas las alarmas, unas imágenes de Terelu Campos en su Málaga natal cenando con un grupo de amigos en el que se encontraba Salvador Pérez, que fue su pareja en 2010 durante dos años, hizo pensar que podrían haber retomado una relación casi olvidada. Look se puso en contacto con el protagonista y dejó clara su situación, “somos muy amigos, una amistad entrañable”.

Fue Terelu la que días más tarde, al ser preguntada en su programa, dejó la puerta abierta a algo más que una amistad: “siempre he tenido buena relación con Salva (…) No voy a negar que este verano he visto a Salva de otra manera. La relación que tengo con él es la que queremos en cada momento. Nada más. No tiene ni nombre ni apellido”. Ahora este acercamiento parece formar parte del pasado. Este digital ha hablado de nuevo con Salvador y aunque ha preferido no extenderse, a buen entendedor pocas palabras bastan.

Llama la atención que no haya sido visto en el hospital donde Terelu ha decidido someterse a una doble mastectomía, una de las decisiones más importantes de su vida. “No he ido a verla porque ella ahora necesita descansar” confirma. Sin embargo, su familia, y otros amigos cercanos si han estado junto a ella, lo que lleva a pensar que el acercamiento producido en verano se ha enfriado con la llegada del otoño.

Salvador ya no es el gran apoyo de Terelu en esta nueva etapa de su enfermedad, pero prefiere no dar detalles acerca del momento por el que pasa su relación, se limita a decir que “todo bien, todo perfecto”, pero está lejos de ella. Tampoco Terelu debe estar demasiado apenada por esta situación, ella misma reconocía hablando al respecto que “el amor no es ahora una prioridad en mi vida” y apoyos no le faltan. Su hermana, su madre y su hija no se separan de ella. Pero además de María Teresa, Carmen y Alejandra, están junto a ella su sobrina, su cuñado y sus amigos más fieles, Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Belén Rodríguez, Mila Ximénez y Kike Calleja.