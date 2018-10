La reina Sofía y Alfonso Díez coincidieron este sábado 6 de octubre en la boda del futuro duque de Alba

La reina Sofía fue la invitada real en el enlace del heredero del ducado de Alba. Acudió en solitario y sin la otra representante de la Casa Real que todos esperaban, la infanta Elena. Aparte de inesperada, fue una visita fugaz, aunque no pasó desapercibida para nadie. Logró acaparar todas las miradas de los 300 asistentes en el día de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz James-Stuart y además, coincidió con alguien con el que, según Pilar Eyre, mantiene una amistad muy especial y discreta. Doña Sofía y Alfonso Díez compartieron tiempo y espacio, pero, según han asegurado a Look testigos presenciales, ni siquiera se saludaron este sábado 6 de octubre.

Ni rastro del estrecho vínculo del que tanto se habló hace unos meses, pues no hubo encuentro visual entre ellos a pesar de que ambos acudieron al Palacio de Liria y así se puede ver en una imagen que ha localizado este digital. En esta instantánea se aprecia el afectuoso saludo que la reina Sofía y Eugenia Martínez de Irujo se dedican ante el novio, los hijos de Cayetana y otros invitados de la boda entre los que se encuentra precisamente Alfonso Díez. Aparece apartado, con el semblante serio y aplaudiendo mientras mira de reojo.

Poco después de esta imagen, la reina Sofía abandonó la fiesta. Aunque no se quedó al convite, sí asistió a la ceremonia y también accedió a posar junto a los novios y parte de los invitados en las fotografías oficiales de la boda. Quien no apareció en estas instantáneas fue Alfonso Díez, quien, por cierto, no poseía ningún papel destacado durante este día tan relevante para la familia.

Alfonso fue invitado por el actual duque de Alba y padre del novio y actualmente mantiene un perfil bajo desde que falleciera la duquesa de Alba, pero, aún así, no se ha desvinculado de la familia de la Casa de Alba. Este encuentro tan frío entre Alfonso Díez y la reina Sofía vuelve a despertar los rumores sobre el punto en el que se encuentra esta amistad que hace unos meses copó tantos titulares.

El ‘zasca’ de la reina a uno de los invitados

Aunque este no fue el único momento incómodo que protagonizó la Reina durante el enlace aristócrata del año. Según reveló ‘Vanitatis’, doña Sofía formó parte de uno de los grupos de la boda en el que las conversaciones giraban en torno al espectacular y sencillo vestido de la novia, Sofía Palazuelo. Minutos después un caballero se dirigió a la Emérita y le espetó: “Señora, estuve con el Rey emérito”. Palabras a las que ella respondió: “El Rey emérito no. Es el rey don Juan Carlos”.