EXCLUSIVA LOOK: La suegra de María Sanjuán carga contra ella

Este jueves 4 de octubre la Cadena Ser publicaba en exclusiva un vídeo en el que se comprobaba que el juez que instruía el caso de violencia machista de María Sanjuán la tildaba de "bicha"

El caso de María Sanjuán (34) se convertía este jueves en la noticia más comentada de la actualidad informativa, llegando incluso al Gobierno. Tanto es así que el propio Fernando Grande- Marlaska, ministro del Interior, tildaba los insultos que esta modelo había recibido por parte del juez que instruía su caso de violencia machista como desafortunados. “Me produce una profunda tristeza y un poco de rabia interior”, apuntaba a decir el bilbaíno. Después de ser tachada en las deliberaciones profesionales del magistrado como “bicha” o “hija de puta” y ella misma haberle denunciado, la maniquí revelaba a Look tener miedo a posibles represalias. Represalias que, según ella, podían llegar por parte de su ex y padre de sus dos hijos, Josué Reyzábal, al que denunció el pasado mes de enero por violencia de género. Unas palabras que no solo la convertían a ella en la mujer más buscada, sino también a él. Mientras Reyzábal permanece ilocalizable, su madre sí se ha confesado con este digital en exclusiva.

Al otro lado del teléfono atiende María Dolores Delgado Guisado, matriarca de una de las familias más influyentes de España y todavía suegra de María Sanjuán. Se muestra dolida tras el escándalo y, pese a que ambos se encuentren en proceso de divorcio actualmente, es consciente de que todos los ojos se han puesto una vez más en su primogénito. Este nuevo y polémico requerimiento judicial le ha traído una vez más a la palestra y, aunque trata de ser comedida, no puede evitar cargar contra Sanjuán. “A todo el mundo le llega su karma”, dice en conversación con este medio. La madre del empresario desvela no encontrarse bien tras este difícil momento, una situación muy similar a la de Josué. “Es todo alucinante. Mi hijo lo está pasando muy mal”, comenta María Dolores.

Dice estar en total desacuerdo con las acusaciones e imagen que se está dando de su hijo y ex de María Sanjuán y está dispuesta a defenderlo con uñas y dientes: “Él es el mejor”. Sin embargo, su madre es la única familiar que ha querido dar declaraciones, pues su prima Barei, conocida representante de Eurovisión en 2016, ha declinado entrar en este asunto. Tan solo ha revelado que “hace mucho tiempo que no habla con él” y que prefiere mantenerse al margen.

Uno de los peores días para María

Este mismo viernes y en mitad de un tsunami mediático, la modelo entregará al que fuera su pareja, Josué Reyzábal, a sus dos pequeños para que pasen el fin de semana junto a él. “Le tengo que dar los niños a él para que este fin de semana estén con él. Estoy una tesitura…Tengo miedo a cómo conteste él”, decía la protagonista de esta historia a Look.