María Sanjuán ha denunciado al juez que instruye su caso por violencia de género por llamarla "bicha" e "hija de puta"

Desde primera hora de este jueves todo el mundo habla de la misma persona: María Sanjuán. Una modelo que el pasado mes de enero denunció a Josué Reyzábal, su pareja y padre de sus dos hijos, por violencia de género y por la que el empresario fue detenido. Entonces, esta historia saltó a los medios, pero nada que ver con la trascendencia que ha alcanzado hoy, día en el que se ha convertido en la noticia más comentada en todos los ámbitos de la actualidad informativa. ¿El motivo? La demanda que este lunes interpuso la maniquí contra el juez, que instruye el caso, Francisco Javier Martínez Derqui, a raíz de un vídeo que ofrecía en exclusiva la Cadena Ser en el que se comprobaba que la llamaba “bicho” e “hija de puta” durante sus deliberaciones profesionales. Además de estos calificativos, el magistrado llegaba a decir mientras valoraba su caso junto a varios compañeros de juzgados que “esta estará por la noche en el ‘Sálvame’ poniéndome de vuelta y media”. Look se ha puesto en contacto con la aludida, la mujer más buscada del momento, y ha conseguido sus primeras palabras en exclusiva: “Tengo miedo”.

🎥 VÍDEO | Una víctima de violencia de género denuncia al juez que instruye su caso por llamarle “bicho” e “hija puta” https://t.co/rLuLDpKnVJ Informa @mariolalourido pic.twitter.com/dIqE97xkNl — Cadena SER (@La_SER) 4 de octubre de 2018

Con la voz entrecortada, pero infinitamente agradecida a todos aquellos que han querido mostrarle su apoyo en uno de los peores momentos de su vida, María se ha sincerado. “Tengo miedo a las represalias, pero bueno también estoy fuerte por otro lado porque me están dando muchísimo apoyo. Me sentía sola y ya no”, confiesa. En cada de una de sus palabras se aprecia el temor que ahora mismo invade su vida y, aunque en un principio se muestra reticente a dar más detalles sobre esta truculenta historia, sí quiere ahondar sobre el proceso en el que actualmente se encuentra. “Sabía de la existencia de este vídeo porque me lo mandó mi abogada y lo tengo desde el mes de julio (…) Estaba en un proceso de violencia de género y también estoy en proceso de divorcio. Tengo una bebé de diez meses y un bebé que ahora tiene 21 meses”, apunta la modelo.

María revela a este medio que aguantó tanto tiempo junto a su expareja por sus hijos, al que, por cierto, tendrá que ver en tan solo unas horas. “Hoy no me siento con fuerzas. Le tengo que dar los niños a él para que este fin de semana estén con él. Estoy una tesitura…Tengo miedo a cómo conteste él. Ya me amenazó con las represalias y hay muchas cosas dentro de este proceso”, dice María. “Este juez no me ha asignado ninguna pensión y me mantengo yo sola”, añade la maniquí con un hilo de voz.

¿Quién es ella?

Esta madrileña de 34 años debutó cuando tan solo tenía 12 años como modelo internacional y solo un año después logró triunfar hasta tal punto que fichó por una agencia de Nueva York la cual le permitió desfilar por grandes pasarelas. Sin embargo, fue mucho después cuando se convirtió en objetivo del papel couché. Las relaciones sentimentales llevaron a María Sanjuán a ser perseguida por los paparazzis y, aunque nunca confirmó ni desmintió estos romances, se la vinculó con cantantes como Alejandro Sanz y Enrique Iglesias. Lo que no pudo negar fue su relación con Miki Nadal con el que fue ‘cazada’ a bordo de un yate y con el que compartió su vida durante más de dos años. Ahora todo ha cambiado para ella.