La madre de Elena Tablada rompe su silencio: “Ahora Bisbal no se lleva bien ni con su familia”

Elena Tablada ha acudido a 'Viva la vida' y ha revelado que la relación con David Bisbal es "insostenible"

En el año 2011 David Bisbal (39) rompió a llorar en un concierto de Murcia por Elena Tablada (37). Entonces su relación sentimental se había hecho añicos tras seis años juntos y una hija en común, por lo que el almeriense no pudo reprimir sus lágrimas. “No me siento capaz de seguir si ya no está”, dijo con la voz entrecortada, mientras trataba de entonar la letra de ‘Ruido’ . Ese día se vio sobre el escenario a un David diferente, pero jamás se pudo imaginar que, siete años más tarde, ambos estarían en boca de todos por una guerra abierta que parece no tener fin. Después de que la diseñadora de joyas visitara este domingo el plató de ‘Viva la vida’ y revelara, por primera vez, que la relación con Bisbal es insostenible, el cantante se pronunció. “La relación es mala por la personalidad de ella y por su educación”, espetó minutos más tarde. Unas palabras que han hecho estallar al entorno de Elena hasta tal punto que su progenitora, Elena Tablada, se ha confesado con Look, en exclusiva. “Ahora Bisbal no se lleva bien ni con su familia”, apunta.

Aunque en un principio la madre de Elena se muestra reticente y prefiere dejar la pelota en el tejado de los protagonistas, en su voz se aprecia malestar. “Esos son sus problemas. Allá ellos dos (…) Se llevaban muy requetebién y ahora resulta que se llevan mal. Ellos son mayores de edad así que que se las arreglen solos”, explica Elena madre en conversación con este digital. Prefiere que ellos sean los que limen asperezas y lleguen a un acuerdo, sin embargo, revela que el triunfito ya ni siquiera tiene una relación cordial con sus familiares, con esos a los que tan unido se ha mostrado en multitud de ocasiones. Vínculo completamente distinto al que ella mantiene con el entorno de David y así lo revela la propia madre de Elena Tablada: “Yo me llevo muy bien con la madre de David, con todo el mundo. Siempre me he llevado bien con todos”, comenta Elena.

A pesar de que hace tiempo que no tiene relación con David, la madre de Elena trata de restar importancia a la polémica fotografía que hizo estallar todo por los aires entre Bisbal y Tablada. Y es que, según ella, publicar imágenes de la pequeña Ella en perfiles públicos siempre ha sido motivo de disputa para cualquier familiar que así lo hiciera. “Elena se pone brava conmigo si pongo una foto y David a mí tampoco me dejaba poner fotos”, explica.

El desencadenante que hizo pública su enemistad

Después de que Rosanna Zanetti, actual esposa de Bisbal, compartiera una imagen junto a la hija del cantante y Tablada, se hizo evidente que no todo marchaba tan bien como hasta entonces se había pensado. Mientras la venezolana recibió una reprimenda en sus redes sociales desde la cuenta de Etna by Elena Tablada, David Bisbal defendió de forma sigilosa, pero contundente a su mujer a través de Instagram. “A mí en cambio me encantan las imágenes que compartís Javi (Javier Ungría) y tú en vuestros perfiles. Ella es muy afortunada porque no tiene una, sino dos familias que la quieren mucho”, escribió David en una fotografía que Elena había compartido en el pasado. De momento, lo que está claro es que ninguno de los dos dedicará al otro el último de single de Bisbal. “Quiero pedirte perdón. Me duele tanto recordar, tengo una herida por cerrar”.