A la desilusión de no poder vivir con Miguel Torres, la actriz suma un nuevo contratiempo

Cuando en la primavera de 2017 Paula Echevarría y David Bustamante decidieron divorciarse, la actriz no podía conocer el alcance de los cambios que a partir de ese momento iba a sufrir en su vida. Un año y medio más tarde Paula dice sentirse bien, tiene nuevas rutinas, nuevos proyectos laborales y nueva pareja. Lo que se le está complicando un poco más es tener un nuevo hogar, la fecha de entrega de la casa que se está construyendo se ha retrasado.

Poco después de divorciarse, David movió ficha y alquiló un ático en Pozuelo para asentarse en Madrid y salir del domicilio familiar, en este se quedaron Paula y su hija Daniella. Esto terminó provocando discusiones entre la ya expareja. Tal como desveló Look en su momento, David quería vender la vivienda lo antes posible y estaba dispuesto a rebajar un poco el precio, mientras Paula prefería pedir más, puesto que no quería abandonar la vivienda tan pronto.

Ahora conocemos que la poca prisa de la actriz venía motivada por la compra de un solar en el que pensaba construirse una casa que por aquel entonces solo era una realidad sobre papel. En abril comenzaron las obras de su proyecto, una imponente casa modular de 600 metros cuadrados que a priori debería estar lista en el mes de noviembre, puesto que la duración del montaje era de seis meses.

Sin embargo, Look ha podido confirmar que hasta finales de enero Paula no tendrá las llaves de su nuevo hogar. Ella ya conoce este contratiempo y no cuenta con hacer mudanza hasta entonces. Hubiera sido un problema mayor antes del 31 de agosto, pero pasada esta fecha es probable que la importancia del retraso haya sido más relativa, puesto que se ha truncado la posibilidad de vivir con Miguel Torres, su pareja actual. Él es jugador del Málaga F.C y por tanto reside en la ciudad andaluza, pero tenía intención de fichar por algún equipo de Madrid y así estar más cerca de su chica. No ha tenido ofertas, no ha podido ser. Vivir juntos es una ilusión que, de momento, tendrá que esperar.