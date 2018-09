El modelo se dio a conocer gracias a sus relaciones con Ana Obregón y Susana Uribarri

Hace varios años Darek (38) dijo adiós a los photocalls en los que tanto brilló, sin embargo, no lo hizo de manera definitiva. Su belleza y pasado amoroso junto a Ana Obregón le convirtieron en un reclamo para el papel couché, aunque su verdadero empuje profesional llegó junto a Susana Uribarri. Su relación sentimental con la mánager durante más de siete años le catapultó al estrellato y no dejó de trabajar. Un momento muy dulce que terminó tras su ruptura con Susana, pues, desde ese momento, el adonis polaco desapareció hasta evaporarse de la palestra mediática. A partir de ahí decidió llevar una vida silenciosa, de la que muy pocos datos trascendieron entonces. Ahora el maniquí ha vuelto al candelero al confirmarse su participación en la sexta edición de Gran Hermano Vip, pero ¿cómo se encuentra el modelo? y, sobre todo, ¿a qué se ha dedicado este tiempo? A tan solo 48 horas de pisar, por primera vez, la casa de Guadalix de la Sierra, él mismo se ha confesado con Look. “Estoy contento de ser concursante”, comienza diciendo el maniquí.

Se muestra cauto y prefiere esperarse para vivir la experiencia que le hará colarse, de nuevo, en millones de hogares españoles que son seguidores realities. Los mismos que desean saber a qué se ha dedicado durante estos años en los que nada se ha sabido de él. No obstante, Darek no tiene reparo en revelar los dos años sabáticos que ha llevado a cabo en esta última etapa. “Me he dedicado a viajar con amigos”, espeta a este digital el polaco. Así lo atestiguan las imágenes que el propio Darek ha publicado desde hace meses en sus redes sociales. Australia, Nueva York, Ibiza, Gran Canaria, Nueva Zelanda son solo algunos de los destinos que Darek ha querido visitar o bien con amigos íntimos o bien con su pareja, Candela Gómez, de la que se declara profundamente enamorado.

Este jueves se descubrirá cómo vuelve Darek a la vida pública y qué se podrá esperar de él como concursante de Gran Hermano Vip. Un regreso sorpresa que él mismo sabe que ha asombrado a muchos. “Nadie se imaginaba que yo entraría en Gran Hermano Vip. Espero que lo pasemos muy bien”, dijo en su Instagram tras su confirmación. Palabras que calaron en gran parte del público, al que, por cierto, le ha hecho especial ilusión su retorno televisivo.