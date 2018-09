Aitana y Cepeda han puesto fin a su relación tras varios meses de noviazgo

Cuando Aitana Ocaña (19) comenzó a cantar “Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte” no imaginaba que acabaría, más pronto que tarde, convirtiéndose en el estribillo real de su propia vida. Tampoco que su romance con Luis Cepeda haría aguas tan solo dos meses después de comenzar y, mucho menos, que serían sus incondicionales fans los que harían saltar la liebre sobre una posible ruptura. Una ruptura que ya se ha materializado, pues según ha podido confirmar Look en exclusiva, Aitana y Cepeda (29) han roto. La pareja ha puesto punto y final a su noviazgo y la encargada de tomar esta determinante decisión ha sido la propia Aitana. Pero, ¿qué ha sucedido entre ambos para que la catalana haya dado carpetazo a esta relación sentimental? Este digital tiene la respuesta.

Pese a que a finales de agosto la joven gritó a los cuatro vientos en sus redes sociales su amor por Cepeda, todo ha cambiado entre ellos. La cantante tiene claro que su futuro no está junto al gallego y tan solo desea centrarse en su carrera en solitario, la cual, por cierto, está subiendo como la espuma. Ha sido la primera triunfita en hacer historia al conseguir con su primer single ser el vídeo más visto en España en tan solo 24 horas, por lo que la joven desea que su trayectoria no se vea salpicada por asuntos que nada tienen que ver con su proyección como artista. Y es que, hace tan solo unos días, Aitana fue vista junto a su ex, Vicente, por varios usuarios de Twitter en una discoteca y volvió a copar titulares. Según estos tweets, ambos pasaron toda la noche hablando ante la atenta mirada de decenas de jóvenes que compartían espacio con ellos, pero ninguno de los protagonistas quiso pronunciarse tras el escándalo.

A excepción de Luis Cepeda, quien trató de poner tierra de por medio entre estos rumores y su carrera como cantante. “Me gustaría aclarar que a partir de ahora mi intención es centrar mi carrera profesional y dejar a un lado mi vida privada. Soy consciente de que se ha expuesto en un programa de televisión, pero ya no estamos en ese programa. Espero que lo podáis entender y disculpad mis arrebatos”, escribió en sus redes sociales. Unas palabras que desataron el enfado de sus seguidores, ya que fueron los triunfitos los que confirmaron su romance besándose sobre un escenario. Aunque el encuentro con Vicente no fue el único episodio que hizo saltar todas las alarmas sobre su separación.

Ellos mismos revelaron que buscaban un hogar en la capital, sin embargo, era por separado. Su amor se fraguó ante millones de espectadores en la academia de Operación Triunfo, pero fuera de aquellos muros que les hicieron triunfar el fenómeno Aiteda ha llegado a su fin. Al menos, sentimentalmente hablando.