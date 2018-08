Silvia Fominaya, resignada ante el último golpe de su vida: “Ha sido culpa mía”

La bella pelirroja relata su último fracaso empresarial

En la década de los 90 hubo una pelirroja que consiguió cautivar a millones de espectadores en sus hogares. Ella era Silvia Fominaya (42). Lo hizo como colaboradora de exitosos programas de televisión como ‘Crónicas Marcianas’, pero tiempo más tarde todo se truncó. Sumida en una crisis profesional y personal tras su ruptura con Pablo Alfonso González, la gallega trató de salir a flote. El pasado año Silvia Fominaya (42) decidió reconducir su profesión y buscó un plan B lejos de los focos. La presentadora sabía que era arriesgado alejarse de ellos y emprender un nuevo futuro, pero quería intentarlo y se adentró en el mundo de la hostelería. Lo hizo por la puerta grande al abrir un restaurante de la mano de su ex, el reputado cocinero Sergi Arola, en el corazón de Coruña. “Se le ocurrió a Sergi. Me dijo que mientras que salía algo de tele o no, yo tenía que buscarme la vida y ponerme en el mercado de la manera que fuera”, dijo a LOOK antes de su apertura. Ambos aunaron todas sus ilusiones en el bar ‘Por la Jeta’ pese a ya no ser pareja, pero antes de que este cumpliera su primer aniversario han tenido que echar el cierre, tal y como ha podido saber LOOK y ha confirmado la propia Silvia. “El bar ha resultado ser un fracaso. Lo tuvimos que cerrar 11 meses después porque no salían las cuentas”, confiesa la también actriz a este digital.

Se muestra dolida con su clausura y antes de continuar con su relato Silvia quiere centrarse durante unos instantes en los perjudicados de esta historia. “Quiero pedir perdón a los trabajadores. Eran cinco personas en el equipo y es una pena que haya acabado así”, apunta Fominaya. Aunque antes de comenzar este proyecto un pálpito dentro ella le advirtió que no era el momento, decidió embarcarse en este nuevo negocio y fue a por todas. Sin embargo, la distancia que separaba su hogar del bar hizo añicos las posibilidades de éxito. “La culpa ha sido mía. No debería haber montado un restaurante a 200 kilómetros de mi casa. Yo vivo en Vigo y el restaurante estaba en Coruña por lo que delegaba en el resto y no iba todo lo que debía por mis compromisos familiares (…) Me dio mucha pena porque había puesto mucha ilusión en él, pero no ha podido ser. Los fines de semana iba mucha gente, en cambio, entre diario no porque la gente en esa zona prefería una caña y una tapa y no algo gourmet. Me avisaron de que era arriesgado por esto, pero yo pensé que podía funcionar porque precisamente era algo diferente”, explica Fominaya.

No obstante, estas no han sido las únicas razones que han provocado el cese de este negocio: “Fue un error montarlo porque tenía la cabeza en otro sitio. Debía haberme esperado a que pasara el juicio de divorcio de mi ex. Llevo tres años y medio esperando a que sea efectivo y se supone que este 26 de septiembre se celebra”, dice Fominaya. La presentadora prefiere no revelar públicamente las pérdidas que ha generado el cese de su actividad. “Lo abrimos en junio del 2017 y en mayo de este año decidimos cerrarlo para siempre. No he estimado las pérdidas, pero he perdido dinero. Todavía sigo pagando recibos del bar”, dice Silvia a Look. Pero, ¿cómo se tomó Sergi Arola la decisión de Silvia? Aunque él tan solo ha colaborado, era la persona encargada de elaborar los platos y su implicación era muy personal. “Cuando le dije a Sergi que cerraba el bar le dio mucha pena. Primero lo consulté con él y me dijo que él esto lo había pensado para que tuviera yo un sueldo fijo, pero que lo entendía”, dice a este medio.

Tres meses después de su cierre, Silvia no se rinde y ha decidido apostar una vez más por su futuro televisivo. “He hecho un programa piloto para un canal autonómico del que no te puedo decir nada y algunos capítulos para una serie de televisión. Tengo muchas ganas de trabajar en la tele”, comenta.