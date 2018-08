Donde dije digo, digo Diego: Salvador Pérez ‘recula’ en su “no” a Terelu Campos

¿Se han dado una nueva oportunidad el malagueño y la presentadora?

Las cartas tenían razón cuando auguraron a Terelu que este verano encontraría el amor. Durante la visita de las Campos a Santiago de Chile -en el mes de febrero- la presentadora quiso conocer su futuro contratando los servicios de un vidente callejero, el cual le adelantó que este verano aparecería un hombre muy especial en su vida.

Pues bien, a principios de agosto la revista Lecturas publicaba unas fotografías donde Terelu aparecía acompañada de un viejo conocido, Sálvador Pérez, un abogado con el que tuvo una relación sentimental de más de dos años en el 2010. Tras dispararse los rumores de noviazgo, LOOK se puso en contacto con el supuesto nuevo novio de la colaboradora de ‘Sálvame’, quien negó que la llama del amor hubiera vuelto a encenderse entre ellos. “Somos amigos, una amistad entrañable”, decía el malagueño, que quiso hacer una aclaración de lo que se había publicado: “Las fotos son evidentes, es una amiga mía, le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño y no hay nada más. No tendría ningún inconveniente en decirlo si nos hubiéramos dado otra oportunidad, pero no es así“, afirmaba contundente.

Parecía que el asunto había quedado zanjado, pero no. Esta semana la revista ¡Hola! lleva en sus páginas lo que parece ser la confirmación de esta historia de amor. Unas imágenes donde Salvador y Terelu se funden en un cariñoso beso durante la estancia malagueña de la presentadora. Atendiendo a tan reveladora escena este digital ha vuelto a contactar con el abogado, quien parece haber cambiado su postura respecto a su vinculación con la hija de María Teresa Campos. “Ni confirmo, ni desmiento”, han sido las palabras pronunciadas por el ‘summer love’ de Terelu. “Yo, con todos mis respetos, no voy a hablar. Como no estoy en este mundo prefiero mantenerme al margen y continuar paseando tranquilo por mi Malagueta”, dice el amigo “entrañable” de la presentadora.

¿Se está afianzando el noviazgo de Terelu con Salvador? Todo parece apuntar a que sí, y es que pese a que el abogado es parco en palabras a la hora de hablar de su supuesta relación sentimental con la popular colaboradora ahora no niega que estén embarcados en el comienzo de algo más.