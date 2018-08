EXCLUSIVA | Salvador Pérez, exnovio de Terelu Campos, aclara su relación actual

Terelu Campos se recupera en Málaga de la operación de un tumor en la mama La hija de María Teresa Campos y Salvador Pérez vivieron un romance en 2010

No. No son pareja de nuevo. Esta misma mañana todos contemplábamos sorprendidos en la revista Lecturas las imágenes en las que veíamos a Terelu Campos, en Málaga, cenando con Salvador Pérez, un abogado con el que tuvo una relación de más de dos años en 2010. La secuencia hacía pensar en una nueva oportunidad de aquel amor de hace casi una década, pero no, nada más lejos de la realidad. LOOK ha hablado con Salvador y ha explicado todos los detalles.

“El titular no se corresponde con la realidad” empieza afirmando rotundo y sin dejar lugar a la duda, “las fotos son evidentes, es una amiga mía, le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño y no hay nada más” continúa. Explica que nunca han perdido el contacto, que desde que acabó su relación mantuvieron una buena amistad, “somos muy amigos, una amistad entrañable”.

La cena, que tuvo lugar hace menos de una semana, tenía un objetivo “apoyarla y mimarla” y es que Terelu, que fue operada de cáncer el pasado 11 de julio, no está pasando por su mejor momento. “No tengo ningún inconveniente en mimarla todo lo que pueda porque la quiero mucho” afirma, y no dudaría en confirmar que le han dado una segunda oportunidad al amor en caso de que fuera así, “no tendría ningún inconveniente en decirlo si nos hubiéramos dado otra oportunidad, pero no es así”.

No solo quedó buena sintonía entre ambos cuando decidieron poner punto final a su historia de amor. También quedó mucho cariño entre sus familias: “Es amiga mía y de toda mi familia, de mis hijos, mi hermano es amigo suyo desde hace muchos años, Concha su mejor amiga es mi cuñada, así que en fin… que no hay nada más allá”. Y si lo hubiera, tal como ha dicho, lo admitiría porque no tiene atadura alguna que se lo impida, “yo estoy divorciado desde hace 10 años y tengo dos hijos. En su momento con la relación que tuvimos Terelu y yo, ella los trató mucho y yo a Alejandra, y ahora siguen quedando con ella cuando baja a Málaga, comen juntos… quedó una bonita relación”.

Además, ha querido aprovechar la ocasión para hacer una aclaración, “tengo 48 años, en octubre cumplo 49. Quiero aclararlo porque es una cosa que se viene arrastrando, ya cuando estuvimos juntos publicaron que yo era un ‘toy boy’ que tenía 28 años… Siempre me quitan 10 ó 15 años, que no me importa, pero las canas no se corresponden con la realidad”. Aclarado.

Ante el silencio de Terelu Campos, las palabras del otro protagonista de la historia desmienten por completo una incógnita que Carmen Borrego dejó en el aire. “Si mi hermana es feliz, ojalá” decía la menor de las hijas de María Teresa Campos durante su intervención vía telefónica en el programa ‘Sálvame’. Y es que al ser preguntada por los colaboradores al respecto de esta nueva ilusión de Terelu, Carmen se limitó a recordar que Salvador había sido un hombre muy importante en la vida de su hermana y que le correspondía a ella confirmar o desmentir el noviazgo, unas palabras que fueron interpretadas por el resto de miembros de ‘Sálvame’ como una confirmación implícita.

Por otro lado, hemos preguntado a Salvador Pérez cómo ha visto Terelu, ya que ha estado junto a ella, y la respuesta ha sido clara: “bien, positiva, ella tiene mucha fuerza, es una persona muy fuerte afortunadamente”. Y con amigos que la quieren tanto, seguro que todo se hace más fácil.