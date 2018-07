Estreno por todo lo alto. Telemadrid emitió este lunes 2 de julio la primera entrega de ‘Aquí hay madroño’, el nuevo programa de la autonómica que está presentado por Carmen Alcayde y David Valldeperas. Un nuevo formato bajo un título que hace recordar al ya mítico ‘Aquí hay tomate’, un espacio que significó el salto a la escena mediática de la valenciana y que cosechó grandes éxitos y polémicas. Ambos tienen en su haber una curtida mochila de programas de corazón en los que han trabajado, por un lado Carmen, que lleva 25 años en la prensa rosa, y por otro David, que aunque su debut ante las cámaras es relativamente reciente, su labor como director le convierte en un gran conocedor de los medios.

Este digital ha podido entrevistar a los presentadores de ‘Aquí hay madroño’ para saber cuáles son su impresiones respecto al comienzo de este ilusionante formato. No se dejan nada en el tintero y, como su programa, sus respuestas son descaradas y sinceras. Carmen y David en estado puro.

-Pregunta: ¿Cómo os enfrentáis a este proyecto que tanta expectación está creando debido, en gran parte, al símil que a priori hay con ‘Aquí hay tomate’?

-Carmen Alcayde: Estoy muy emocionada con este estreno. Obviamente cuando me enteré del nombre del programa me sorprendió muchísimo, pero no es un una copia del ‘Tomate’. El madroño es mucho más dulce mientras que el tomate es una fruta más ácida, esta diferencia se puede extrapolar a los dos programas. Se ha utilizado un nombre mítico de la televisión, pero no se van a parecer mucho.

-David Valldeperas: Yo tengo muchísimas ganas de empezar. Es mi primer programa y estoy deseando provocar risa a los espectadores. Está claro que el nombre del programa hace un guiño al ‘Tomate’, pero no tiene nada que ver. Hacer el ‘Tomate’ 10 años después no tiene mucho sentido, estamos en otra época y creo que lo que en su día sorprendía hoy no llamaría tanto la atención.

-P: La elección de la presentadora ha estado muy reñida, siendo Alba Carrillo la principal adversaria de Carmen, ¿Qué cualidades crees que han sido determinantes para que tú seas la elegida?

-C.A: Cuando hice el casting no sabía que Alba era la ‘finalista’ para presentar el programa. Me enteré luego. La verdad es que Alba estaría también genial en el formato. Cuando me enteré de que ella también estaba en la puja para presentar me encomendé a Dios y dije que fuera lo tuviera que ser. Alba me gusta, me cae bien y es muy graciosa. Podríamos haber sido tres en plató.

-D.V: Carmen lo ha hecho todo en la tele, no puedo tener mejor compañera con la que esté más seguro. Al final yo soy un novato en esto de presentar, un recién llegado.

-P: Carmen, ¿cómo es Valldeperas como compañero de plató?

-C.A: Es fenomenal. En los pilotos parecía que llevaba toda la vida en esto. Él coge algo y lo mejora, ha creado Sálvame tal y como lo conocemos hoy y sabe lo que es improvisar en televisión. A mí me preocupaba mucho que tuviéramos química entre nosotros, al final yo no lo conocía tanto ya que tan solo traté con él cuando colaboré en ‘Hable con ellas’, pero hasta el momento todo parece apuntar que hacemos un buen tándem.

-P: ¿Qué cosas tienen en común y qué cosas no ‘Aquí hay Madroño’ y ‘Aquí hay Tomate’?

-C.A: En común podría decir que el programa tiene la misma manera de comunicar sobre el mundo del corazón. Ambos tienen el mismo lenguaje televisivo que consiste en un corazón divertido, la gracia de lo absurdo… De diferente tiene que es mucho menos ácido y que el principal objetivo es reírnos con los famosos y que ellos se rían con nosotros o de nosotros. No queremos crear tensión.

-D.V: Lo que queremos es que sea el famoso quien se alegre de ver nuestro micrófono. Estaremos en cada uno de los eventos que se celebren en Madrid, daremos visibilidad a lo que pasa en la Comunidad y que esta esté acompañada por los famosos que estén por allí.

-P: David, ¿has tomado referencias de algún presentador con los que has trabajado?

-D.V: Llevo 9 años junto a Carlota Corredera, Jorge Javier y Paz Padilla, es normal que haya cogido de cada uno de ellos parte de su manera de trabajar. Los tres son muy diferentes y extraordinarios entre sí.

-P: Carmen, ¿te hubiera gustado trabajar en Sálvame?

-C.A: Sinceramente no me lo he planteado nunca porque jamás me han llamado. Eso de aspirar a una cosa que no llega es un matapersona. De todos modos yo en televisión soy más de comentar como si estuviera en un patio de vecinas que como una periodista que lleva información seria y contrastada. Soy más como Paz Padilla que como Lydia Lozano.

-P: David, ¿cómo vas a gestionar eso de llevar todo este trabajo a la vez?

-D.V: Va a ser duro pero tengo muchas ganas, de todos modos comparando Sálvame que son cuatro horas con esto que son 50 minutos…. ‘Aquí hay madroño’ me parece un paseo.