A Laura Fernández (48) se le perdió la pista cuando la Audiencia Provincial de Madrid la condenó como inductora del intento de asesinato de su exmarido, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez (67). Su futuro entonces era poco halagüeño: 11 años y medio bajo la sombra y privada de libertad. Aunque, por entonces, ella aseguró que únicamente había planeado un robo en la residencia del letrado, la sentencia desbarataba sus argumentos. Había ofrecido a un amigo que matara al controvertido abogado “a cambio de 50 millones de pesetas, un reloj Cartier y favores sexuales” y terminó por convencerle. José Ignacio Rocha aceptó el acuerdo y sobre una motocicleta de gran cilindrada disparó al tórax del abogado en la madrugada del 17 de junio de 1999. El plan no salió como ella esperaba y Emilio sobrevivió, pero no pudo evitar que su vida desde ese día cambiara para siempre al entrar en prisión. Pese a las dificultades que la joven padeció entre rejas, casi dos décadas después posee una vida repleta de éxitos, según ha podido saber este medio.

Y esta fue la portada cuando condenaron a la mujer de Rodríguez Menéndez por intentar asesinarle: la foto de bodas. pic.twitter.com/wJvg6dbZ1S — David Fernández 🇪🇺 (@naroh) 22 de agosto de 2015

Actualmente es propietaria de cuatro clínicas de cirugía estética en España y sus negocios parecen ir viento en popa. Aunque Laura trata de supervisar su vida profesional desde primera línea, prefiere no ser relacionada con su pasado y así lo revela su ‘cambio de identidad’. La empresaria opta por presentarse ante el resto con el apellido de su marido y ahora es Laura de M., aunque este no es el único aspecto que ha cambiado. Su look también es muy distinto al de entonces y poco queda de aquel cabello rubio que el día de su enlace con Rodríguez Menéndez lució. Ahora es morena y protagonista de una estampa familiar mucho más idílica a la que poseía en su etapa anterior a su ingreso en prisión.

[En imágenes: ¿Qué fue de la hija de Zapatero? Te mostramos cómo es la nueva vida de Alba Rodríguez]

Madre de dos pequeños y felizmente casada, quiso aprovechar su estancia en el centro penitenciario para labrarse una segunda oportunidad. Sumó a su currículum como Licenciada de Ciencias Económicas y Empresariales una nueva carrera a distancia: psicología. Y pareció no equivocarse, pues a nivel empresarial goza de un éxito envidiable y unas cuentas saneadas. A diferencia de Rodríguez Menéndez, quien aparece en la lista de morosos que este jueves hizo pública la Agencia Tributaria y en la que se desvela que debe más de 3.600.000 euros.