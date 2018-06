Hace tan solo unos días David de María (42) decidió romper su silencio. Su divorcio de Lola Escobedo comenzaba a ser vox pópuli y a copar titulares, por lo que no dudó en conceder sus primeras declaraciones como soltero. Señaló entonces a través de la revista Semana a los que el cantante consideraba culpables de su ruptura: “Estoy destrozado, me he sentido traicionado. Lola y su entorno han desestabilizado nuestro matrimonio”. Palabras que han caído como un jarro de agua fría sobre la discreta familia de la representante, pues les responsabiliza de su separación tras cuatro años de aparente felicidad. Así se lo confiesa a LOOK, José María Escobedo, padre de Lola y uno de los grandes protagonistas de este doloroso fin sentimental.

“El tiempo pone a cada uno en su lugar. El tiempo hablará”, explica en conversación con este digital el abuelo del pequeño que Lola y David tienen en común. Aunque en un principio se muestra reticente y prefiere no remover una herida que aún no está curada, José María termina lamentándose de encontrarse junto a sus seres queridos en el ojo del huracán. “Somos una familia culta y normal”, añade.

Al menos, de momento, él y su círculo más cercano prefieren no sacar toda la artillería pesada sobre la mesa y tan solo se limitan a expresar su desaliento.“Estamos mal y tristes. ¿Cómo vamos a estar?”, dice molesto a este medio. Todavía no se explican las declaraciones públicas del gaditano, pero no quieren decir ni una palabra más ni tampoco dar detalles sobre lo sucedido. Y es que, aunque la indignación se haya apoderado de él, prefiere guardar silencio sobre una relación que a ojos de David se hizo añicos hace más de un año.

Sin embargo, estas no han sido las únicas razones por las que Lola y David han decidido poner punto y final a su vida en común. El cantante ha asumido su parte de culpa y considera que ambos tenían formas dispares de atender al amor:“Mi manera de entender el amor y el compromiso es darle prioridad al núcleo familiar y no al laboral. En eso no coincidimos, por desgracia”. Pese a que eran muy pocos los conocedores de la crisis sentimental que atravesaba esta pareja, lo cierto es que la actitud y tristeza que mostró David de María en su última entrevista en ‘Viva la vida’ hizo saltar las alarmas. Entonces no dio ninguna pista, pero sí repitió estar profundamente emocionado y tener los sentimientos a flor de piel. Quién sabe si esos dos sentimientos eran la antesala de lo que estaba por llegar.

Cancelaron su boda a tan solo 4 días de celebrarse

Su matrimonio no empezó con buen pie, pues a tan solo cuatro días de su enlace todo se canceló. Aunque en su momento el inesperado retraso los protagonistas lo atribuyeron tanto a compromisos profesionales como a una intensa agenda profesional, la duda sobre la solidez de su unión siempre sobrevoló.