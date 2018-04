Vídeo exclusivo | LOOK ofrece la declaración completa ante el juez de Arantxa Sánchez Vicario por el ‘caso Luxemburgo’

LOOK ofrece en exclusiva la declaración que Arantxa Sánchez Vicario hizo ante el juez el pasado mes de noviembre en relación al presunto delito de alzamiento de bienes que se le imputa. Unas afirmaciones que ahora ponen en jaque a la deportista no solo al confirmar que siguió depositando su confianza en su familia a pesar de querellarse contra ellos, sino también a la hora de defender la versión que hasta ahora ha mantenido en su duro proceso de divorcio. Solo un mes después de desligar a Josep Santacana de cualquier movimiento económico relacionado con su patrimonio, le acusaba de haberse quedado con todos sus bienes. “Me arrepiento de haberle dado todo el control de lo que tenía”, declaró la tenista a la revista ‘¡Hola!’ solo unas semanas después de esta declaración que ahora LOOK ofrece en exclusiva.