Las cosas se ponen cada vez más complicadas para Antonio David Flores. Su guerra judicial con Rocío Carrasco se recrudece. Ahora es su mujer, Olga Moreno, la que está en peligro. El pasado 4 de abril ella misma contaba en la revista ‘Lecturas’ el duro momento por el que estaba pasando su familia a raíz de las graves acusaciones a las que se enfrenta el ex guardia civil. Ahora LOOK puede adelantar en exclusiva que el futuro no pinta mejor para la pareja, en concreto para ella. Tras el auto de transformación notificado en septiembre de 2017 en el que el juez acusaba a Flores de alzamiento de bienes y dejaba claro que tanto su exrepresentante, Francesc Parellada, como su mujer habían sido colaboradores necesarios para el presunto delito, la defensa de Rocío Carrasco tomó las medidas oportunas para que esto no quedara impune.

A fecha de hoy LOOK puede confirmar que el mánager ya está siendo investigado. Antonio David ha intentado frenarlo a través de un recurso y no ha sido posible. Francesc ya ha recibido la notificación y tiene fecha para ir a declarar. Pero el problema no acaba aquí. Más bien todo lo contrario. Una vez puesta la lupa sobre el representante, parece evidente que la siguiente será Olga.

Basándose en esto el abogado de Rocío, por analogía jurídica, ha presentado un recurso de apelación con el objetivo de que Olga y las sociedades a través de las que facturaba los ingresos de su marido sean también investigadas. Todavía no hay respuesta, pero en caso de admitirse a trámite, la situación cada vez se le complicaría más a Antonio David, que además de enfrentarse a una posible pena de cárcel, tiene que afrontar el hecho de que su entorno también se haya visto envuelto en esta dura batalla legal.

Juicio por presunto maltrato psicológico continuado

Y por si esto no fuera suficiente, el pasado jueves 19 de abril este digital adelantaba en exclusiva que la juez ya se había pronunciado sobre la otra causa que enfrenta a Rocío y David en los juzgados. Ella le denunció por maltrato psicológico continuado y después de más de un año de instrucción y de algunos recursos que finalmente no se admitieron a trámite, la magistrada que instruye el caso ha dictado auto de trasformación y Antonio David debe ir a juicio.