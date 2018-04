Primeras declaraciones de Josep Santacana: “Echo mucho de menos a mis hijos”

Josep Santacana está visiblemente más delgado. Sus últimos problemas personales han hecho mella en su físico, que luce desmejorado. Desde hace varios meses lucha por retomar la normalidad de su su vida, un deseo que se antoja complicado mientras no se firme ese traumático divorcio que él inició a finales de 2017, pero que aún está lejos de resolverse. Durante todo este tiempo, el todavía marido de Arantxa Sánchez Vicario ha tratado de sobrellevar su situación desde la discreción, huyendo de esa espiral mediática en la que se mueve desde que salió a la luz su ruptura y optando por el silencio. Sin embargo, LOOK ha podido localizarle. Tenemos en exclusiva las primeras palabras de Santacana ante una cámara de vídeo y las imágenes hablan por sí solas. El sufrimiento es evidente en sus facciones, la tensión, en su delgadez y la tristeza, en sus ojos.

LOOK ha localizado al empresario en Miami. A su salida de un edificio de oficinas donde había acudido a una reunión, Santacana ha respondido, aunque escueto, a algunas preguntas relacionadas con su polémico divorcio. Aunque ha precisado que prefiere no hacer declaraciones en términos legales porque todo lo relacionado con su divorcio lo llevan sus abogados, sí que confesado estar “bien y tranquilo”, aunque muy apenado por no poder ver a sus hijos. “Mira, la verdad es que tengo muchas ganas de verlos y los echo mucho de menos”, ha respondido Santacana cuando se le ha preguntado por el tiempo que llevaba sin ver a sus hijos.

Los dos niños son, en estos momentos, la prioridad de Josep. La hostilidad que reina entre el todavía matrimonio ha impedido que se pudiera llegar a un acuerdo hasta que se concluya el divorcio y mientras los menores continúan conviviendo con la madre en un apartamento de Miami, Josep ha tenido dificultades para poder pasar tiempo con ellos. De hecho, el catalán tenía ciertos temores a que Arantxa incluso pudiera viajar fuera de Miami con los niños, tal y como ocurrió el pasado mes de diciembre, días antes a que Pep formalizase la demanda de divorcio.

Hay que recordar que entonces Arantxa se refugió de su difícil situación sentimental en casa de su hermano Emilio, que vive en una localidad a varios kilómetros de Miami, y durante su estancia allí Josep no tuvo contacto alguno con sus hijos. Aquel episodio dinamitó la relación y la escasa cordialidad que todavía reinaba entre ellos.

Con el proceso de divorcio aún abierto y con un clima hostil con pocos visos de cambiar, la tensión es evidente y Josep solo quiere que este capítulo se cierre lo antes posible. Quiere recuperar su vida y sobre todo a sus dos hijos menores.