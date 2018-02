Los problemas de Bertín Osborne con sus socios llegan a los juzgados

Ya lo han decidido. Los socios de Bertín Osborne van a tomar medidas legales contra él. No hay vuelta atrás. Se han reunido en diferentes ocasiones, la última de ellas la semana pasada, y no han logrado llegar a ningún acuerdo satisfactorio para ambas partes. De hecho, uno de los socios del restaurante de Madrid, que son los que finalmente han decidido demandar, afirman que “esta semana hemos roto relaciones con Bertín y Ernesto. Nos han ofrecido un acuerdo compensatorio que era una broma. Perdíamos entre 200.000 y 300.000 euros aproximadamente”.

“Nos hubiera gustado arreglarlo sin llegar a los juzgados, por no meternos en eso. Por ello hemos sido muy generosos en el acuerdo que presentábamos, pedíamos menos de la mitad de lo que hemos puesto, pero se han cerrado en banda”. Las quejas de los socios de Madrid vienen a ser muy parecidas a las de los socios de Valladolid, a los que el propio Bertín Osborne ya dio respuesta a través de LOOK. Consideran que no ha habido implicación, que no se ha utilizado la imagen del artista para atraer a la prensa, que les han dado unas pautas para decorar el local y no se han preocupado más y que han cambiado de socios y de directrices dos veces en un solo año.

Además de estas quejas, que son más subjetivas, consideran que “nos estafaron” porque “sabían que Valladolid era un fracaso y aún así nos dijeron que continuáramos con esto”, por ello “les vamos a demandar por estafa”, pero no es solo eso, es que “ni siquiera estaba el restaurante registrado como franquicia”. De esto último aportan pruebas, concratamente un documento expedido por el registro de franquicias, donde queda claro que ‘El rincón de Bertín’ no aparece registrado como tal.

“Les reclamamos 600.000 euros” afirman, y consideran que se trata de una reclamación muy justa “hemos hipotecado nuestras casas… (uno de ellos la de su madre). Hemos perdido muchísimo dinero”. Por ello ahora se sienten liberados, ya no hay más que hablar, la demanda está preparada y ahora será un juez quien determine quién tiene la razón. Algo que puede dañar mucho la imagen del polifacético cantante. Ellos lo saben y por ello afirman que siempre han tratado de que todo estuviera en orden, pues su intención siempre estuvo muy lejos de perjudicarle.