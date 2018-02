El mundo se desmoronó para Aurah Ruiz el pasado 27 de enero. Ese día la canaria sumó a la lucha por la salud de su pequeño, una nueva batalla a la que hacer frente: su ruptura con el padre de su hijo, Jesé Rodríguez. El delantero anunció a través de un comunicado que los caminos de ambos se separaban para siempre, sin ni siquiera comunicarle a Aurah el fin de su relación, según asegura la joven. Tal fue su sorpresa que terminó estallando en sus redes sociales: “No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto al mandar a tu representante escribir un comunicado. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas“. Doce días después de que los sueños de Aurah se hicieran añicos en tan solo un chasquido, la ex del futbolista ha decidido explicar a LOOK cómo se encuentra en este difícil momento y qué ha ocurrido exactamente a lo largo de estos 12 días. “Me enteré de que Jesé rompió conmigo a través de un comunicado que compartió en Twitter. Hasta ahí todo parecía ir muy bien, pero no he vuelto a saber de él y me sorprende que él pida respeto en el comunicado cuando ni él mismo lo ha tenido. Desde entonces ni su hijo ni yo sabemos nada de él”.

Hay que recordar que Nyan, el hijo de la pareja, nació con problemas de salud hace ocho meses y desde entonces, el que ella llama “su guerrero”, ha permanecido hospitalizado primero en un hospital de Las Palmas y después en uno de Madrid, donde continua con su tratamiento. Pese a que en un principio la isleña se muestra reticente y prefiere no entrar en detalles, Aurah termina abriendo sus sentimientos: “No estoy nada bien. De hecho, me paso todo el día en el hospital porque Nyan requiere de la atención de alguien todo el tiempo. Yo ni siquiera salgo a comer”.

Aurah Ruiz también desmiente la versión del círculo de Jesé, quienes aseguran que el futbolista conoce todas las novedades médicas del niño a pesar de no hablarse con su madre. “No es verdad que Jesé sepa cómo está su hijo. El hospital no da ningún tipo de información por teléfono a nadie por lo que es imposible que tenga datos de su estado”, dice la canaria. Tampoco está de acuerdo con las palabras de Raimond Ray, íntimo amigo del canario, quien asegura que Jesé actualmente se hace cargo de todos los gastos económicos que pueda suponer la estancia de Aurah y el niño en Madrid. “Mientras mi hijo está en el hospital, yo me alojaba en un hotel de Madrid donde me quedaba con Jesé, pero ya no estoy allí. Solo salgo del hospital a ducharme o cambiarme porque estoy todo el día con Nyan.”

Aunque Aurah no da detalles de porqué ha abandonado el hotel en el que se hospedaba hasta hace solo unos días, este digital ha podido saber que se debe a una decisión del propio futbolista, que vía burofax, ha pedido que la expretendienta de MYHYV abandone ese alojamiento que hasta ahora costeaba él.

Su voz torna al hablar de los suyos. Aurah se muestra agradecida a su círculo por el apoyo que todos y cada uno de ellos le brindan. “Mi familia se ha sacrificado mucho para ayudarme con mi pequeño, con todo lo que eso implica. Estoy muy agradecida”, comenta. Mientras tanto, Jesé Rodríguez se mantiene al margen y prefiere guardar silencio de cara a los medios de comunicación, pero ¿ha enterrado el canario definitivamente el hacha de guerra?, ¿emitió el comunicado para comenzar una nueva etapa y poner fin a la anterior?