EXCLUSIVA: Raúl Prieto le declara la guerra a ‘Sálvame’

Después de convertirse en nuevo director de 'Viva la Vida', el siguiente objetivo de Raúl Prieto es rescatar de 'Sálvame' a las dos colaboradoras que acaban de abandonar el barco. LOOK cuenta en exclusiva sus planes y podrían traer cola

Raúl Prieto lleva pocas semanas al frente de ‘Viva la Vida’, pero ya tiene claro cuáles han de ser sus objetivos en esta nueva etapa con Emma García al frente. Con su debut dejaba atrás su etapa como uno de directores clave de ‘La Fábrica de la Tele’-bajo su batuta se creó Sálvame- para adentrarse en la productora de ‘Cuarzo’, responsable de ‘Viva la Vida’. Sin embargo, este movimiento no es meramente profesional y, prueba de ello son las consecuencias que está trayendo consigo. LOOK está en disposición de afirmar en exclusiva que los dos nombres que tiene entre ceja y ceja no son cualquier cosa: Carmen Borrego y Terelu Campos. El director del magazine está en estos momentos moviendo ficha para que las dos hermanas más carismáticas de la televisión patria no den marcha atrás en su decisión de abandonar Sálvame y se suban al barco de ‘Viva la Vida’ los fines de semana.

De confirmarse su incorporación al programa que lanzó Toñi Moreno, para después conducir Emma García, se trataría de dos fichajes de relumbrón para el programa de los fines de semana. Y es que a río revuelto, ganancia de pescadores. Un refrán que se asemeja a la situación que viven las Campos en ‘Sálvame’, más turbulenta que nunca. Primero fue Carmen Borrego quien decidió abandonar la televisión tras un bajón anímico. Después, este pasado lunes, era Terelu Campos quien estallaba y anunciaba que dejaba su silla en el programa tras las fortísimas críticas a su hermana, una decisión irreversible y que los propios delegados creadores del espacio (Óscar Cornejo y Adrián Madrid) han tratado de evitar reuniéndose con ella, tal y como ha contado LOOK en exclusiva.

A esto hay que sumarle el sólido vínculo de amistad que une a Raúl Prieto con las hijas de María Teresa Campos, entre otras cosas porque fue el director de ‘Las Campos’, el reality que revolucionó la pequeña pantalla el año pasado. Este digital se ha puesto en contacto con Carmen Borrego y Terelu Campos para conocer de primera mano si se va a consumar su fichaje por ‘Viva la Vida’. La primera lo niega rotundamente, pese a que su nombre lleva varias semanas sonando en esta quiniela, pero su hermana mayor pide comprensión ante el delicado momento que vive sin querer afirmar ni desmentir. Por ahora, ninguna de las dos tiene cerrada su participación en dicho programa, pero por la cabeza de Prieto no pasa otra cosa que volver a cruzar su camino profesional con el de Terelu y Carmen.

Otro factor importante a tener en cuenta es la tormentosa salida que tuvo Raúl Prieto de ‘Sálvame’ tras su fuerte desencuentro con Jorge Javier Vázquez, otro de los baluartes del espacio de Mediaset. Agonizaba el verano de 2017 cuando el presentador catalán regresaba de vacaciones y se encontraba una desagradable situación: Vázquez se encontraba con algunos cambios que le afectaban directamente: además de Carlota Corredera, quien ya presentaba el programa desde la temporada anterior, Prieto y Valldeperas serían también conductores del vespertino diario y entraban de lleno en el reparto publicitario. Las marcas confían en los programas de mayor audiencia para promocionar sus productos y son los presentadores los encargados de sacarlos a relucir ante las cámaras.

Pero Jorge Javier no estaba dispuesto a repartirse este manjar de la manera que le habían propuesto y le lanzó un órdago a la directiva de ‘Sálvame’. Desapareció de manera fulminante y llevó al límite a la productora: a cuatro horas del comienzo de ‘Sábado Deluxe’ del 16 de septiembre, María Patiño tuvo que ser llamada de urgencia para presentar el programa.

La noche anterior, y tras reunirse con la cadena, Vázquez organizó una cena junto a Rául Prieto y a David Valldeperas para limar asperezas. La intención de Jorge Javier era explicar que se sentía perjudicado y aclarar las cosas entre amigos. Pero todo quedó en agua de borrajas. En esa cena la tensión se cortaba con cuchillo, los argumentos se convirtieron en un fuego cruzado y, según pudo saber Look, Prieto fue el más beligerante con la manera de actuar de Vázquez tras sus quejas a la productora. La cena fue un verdadero caos y así fue como Jorge decidió plantarse al día siguiente.

Unos días después, el catalán volvía a ser el rostro de ‘Sálvame’, una vez arregladas las discrepancias. Pero el escenario había cambiado por completo: Raúl Prieto ya no era director del programa diario’ ni lo volvería a ser nunca más. Obviamente, una decisión tomada en contra de su voluntad y con la que se vio relegado a producir ‘Las Campos’. Ahora, Prieto busca tomarse su venganza particular con los fichajes de Borrego y Terelu, un movimiento que a buen seguro no gustará nada en la cúpula de ‘Sálvame’.