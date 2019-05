La llegada de 'La Voz' a Antena 3 ha conseguido buenos datos de audiencia para la cadena de Atresmedia.

Era una apuesta arriesgada. La incursión de Eva González en ‘La Voz’ fue uno de los bombazos televisivos de la pasada temporada. Eran muchos los espectadores que vinculaban este formato con Jesús Vázquez, que ha estado al frente del talent show durante seis años, lo que hacía que el listón estuviera muy alto para la sevillana. Por su parte, la presentadora abandonó el que posiblemente sea el proyecto que más alegrías profesionales le ha traído en los últimos años, ‘MasterChef’ (TVE), y marchó a Antena 3 para dar un nuevo rumbo a su carrera. Una decisión con la que Eva se enfrentó a una prueba de fuego de la que ha salido completamente airosa. Desde el estreno de la última edición de ‘La Voz’ -7 de enero del 2019- los datos de audiencia del formato han sido favorables para Atresmedia, que ha visto como su cadena principal entraba en batalla con su gran competidor, Telecinco. Hecho que ha tenido como resultado una de las mejores noticias para Eva González. Y es que este digital ha podido saber que su buen trabajo trae consecuencias muy buenas para su futuro.

Look ha podido saber que Antena 3 ha dado luz verde a una nueva temporada de ‘La Voz’. Noticia que todavía no ha hecho oficial la cadena, pero de la que este medio tiene constancia. Tanto es así, que ya se está trabajando en la programación de los nuevos casting, señal inequívoca de que la puesta en marcha es ya inminente. El formato renueva en sus tres versiones -normal, senior y kids-, y Eva González volverá a ponerse al frente de las mismas. Algo excelente para la ex Miss España, que se convierte así en un nuevo valor seguro para la cadena de San Sebastián de los Reyes. La sevillana tiene un contrato con Atresmedia hasta el 2022, lo que significa que de ser retirado el talent show de la parrilla sería reubicada en otros formatos que encajasen con su perfil. Una ‘despreocupación’ que no quita para que esta renovación sea motivo de alegría, ya que sumar este éxito a su currículum la avala profesionalmente y, además, otorga mayor estabilidad si cabe a su vida.

La presentadora ha demostrado tablas en la pasada temporada de 'La Voz'. Su dominio ante las cámaras ha ido in crescendo semana a semana , habilidad con la que ha sacado a flote su faceta más polivalente en televisión. Desenvuelta, natural y muy correcta, Eva González ha logrado ganarse el cariño tanto de la audiencia como de los coachs. Relación en la que incluso ha hecho buenas migas con Paulina Rubio, la componente más 'fiera' del talent show que ha protagonizado algún que otro polémico titular en los últimos meses. Reto superado para una mujer que, además de gozar de una incuestionable belleza física, ha sabido sacar partido a sus habilidades para comunicar.