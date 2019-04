La sevillana tuvo un despiste a la hora de posar junto a los finalistas del concurso.

Un tanto desubicada. Así es como se ha mostrado Eva González mientras posaba con los flamantes finalistas de ‘La Voz’. La sevillana ha superado con nota el reto de presentar el famoso talent show, lo que no quita para que el despiste le haya jugado una mala pasada. Mientras que los concursantes y los coachs hacían el gesto de victoria con los dedos -símbolo que es el logotipo del programa-, la ex reina de belleza optaba por subir su brazo derecho con el puño cerrado. Lo que a priori parece una simple pose es, sin embargo, una gran metedura de pata. Y es que este gesto es el símbolo de otro formato de talentos muy conocido, concretamente ‘Operación Triunfo’.

A juzgar por esta fotografía, parece que la que fuera Miss España 2003 no tiene del todo claro cual es el gesto que identifica al programa que presenta. Detalle que parece haber pasado desapercibido para las redes sociales, que, en esta ocasión, no se han percatado del fallo. Despistes aparte, no cabe duda de que Eva González ha cumplido a la perfección la ardua tarea que suponía presentar ‘La Voz’. Concurso en el que hemos podido conocer una nueva faceta de la esposa de Cayetano Rivera.

La sevillana vive un momento muy dulce, tanto en lo personal como en lo profesional. Ser madre no ha parado su carrera, hecho del que se siente muy orgullosa. Su salida de 'MasterChef' y su incorporación al programa de Antena 3 ha supuesto un giro de 180 grados en su perfil televisivo. Cambio en el que ha dejado a un lado los fogones y los cocineros para codearse con estrellas del pop y aspirantes a artistas.