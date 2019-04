Así ha sido la relación de Eva González con la coach de 'La Voz'.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre Paulina Rubio. Desde que Antena 3 desvelase que la ‘chica dorada’ iba a ser una de las coachs de la última edición de ‘La Voz’, el nombre de la mexicana no ha cesado de copar titulares. Look desveló en febrero de este año el gran enfrentamiento que la cantante protagonizó durante una de las grabaciones del talent show, rifirrafe en el que plantó cara al resto de sus compañeros por no acatar de buen agrado una de sus decisiones y por el que se llegó a plantear su estancia en el formato. Sin embargo, no ha sido el único escándalo en el que ella ha sido protagonista. En las últimas semanas las redes sociales han apuntado que, además del ya citado infortunio, su relación con Eva González no ha sido ningún camino de rosas. Teoría que, según algunos usuarios de Twitter, quedaba evidenciada con el trato que la sevillana y la diva pop se profesaban mutuamente delante de las cámaras. Una relación de la que Look ha querido conocer más detalles. Una relación laboral que nada tiene que ver con lo contado hasta ahora, tal y como ha podido saber este medio en exclusiva.

“El trato entre Eva y Paulina ha sido mejor que cordial, entre ellas no ha habido ningún problema”, desvela una fuente a la que ha tenido acceso este digital y que, además, ha estado presente durante la grabación de ‘La Voz’. “Ellas han estado bien en todo momento. Incluso se solían decir, la una a la otra, lo guapas que iban vestidas”, añade. Al parecer las discrepancias entre la que fuera Miss España 2003 y la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ no han sido las que algunas voces han dado a entender. Una buena tónica que habría facilitado mucho el trabajo tanto a ellas, como el resto del equipo. Aunque se desconoce si han fraguado una amistad fuera de los muros de ‘La Voz’, sí que se puede afirmar que entre ellas se ha generado una excelente sintonía.

Si bien es cierto que entre Eva y Paulina ha reinado la cordialidad, no se puede obviar que la artista ha sido el eje central de algunas de las discusiones más polémicas durante la grabación del concurso. El carácter de ‘la chica dorada’, unido a sus muchas exigencias, trajo de cabeza a parte del equipo de ‘La Voz’. Situación que con el paso de las semanas se ha ido suavizando hasta conseguir un ambiente de trabajo más fácil y relajado. Un proceso en el que el carácter extrovertido y cercano de Eva González habría tenido algo que ver. Si ya de por sí no era tarea fácil ponerse al mando del talent show de Antena 3, domar la intensa personalidad de Paulina ha sido una ardua tarea de la que la esposa de Cayetano Rivera ha salido airosa. | [LEER MÁS: Primeras palabras de Terelu Campos tras abandonar ‘Sálvame’]