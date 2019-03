Eva González, Elena Tablada y Arantxa de Benito disfrutan del desfile de Cristo Bañez

Eva Gónzalez, Arantxa de Benito y Elena Tablada han sido protagonistas al acudir al desfile de Cristo Bañez, donde ha desfilado Dulceida y Daniel Illescas, novio de Laura Matamoros

El Rocío Almonte ha conseguido poner el epicentro de la moda y la socialité española en Huelva. El desfile de Cristo Bañez, que ha recurrido a influencers para presentar su colección como Dulceida o Daniel Illescas, novio de Laura Matamoros, ha reunido a numerosas famosas en la localidad andaluza. Entre otras, Eva González no se ha querido perder el acontecimiento. Elena Tablada, en medio de su conflicto con David Bisbal, también ha acudido. ¡No te pierdas las imágenes de los invitados al desfile en nuestra galería!

Además, este acto supuso el estreno como personaje mediático para Daniel Illescas tras su noviazgo oficial con Laura Matamoros. Muy conocido en la red, el influencer fue uno de los modelos del diseñador. La hija de Kiko Matamoros no quiso quitar protagonismo a su chico, por lo que se mantuvo discreta y no apareció para los medios. Sí acudió a la localidad, como prueban sus redes sociales. Laura Matamoros comenzó su noviazgo tras romper con Benji Aparicio, el padre de su único hijo. El desgaste de la relación fue el argumento público de Laura sobre la ruptura. Ambos ex tienen buena relación, como ha señalado la colaboradora