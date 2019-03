Eva González desvela cual es su mayor miedo en “La Voz”

La presentadora ha visitado “El Hormiguero” en el momento en que “La Voz” entra en su fase más emocionante: las batallas. Eva desveló a que desafíos se enfrenta en esta nueva etapa.

Eva González se encuentra en un momento pleno de su carrera. Tras varios años presentando “Masterchef”, la ex miss ha dado un salto de gigante en su profesión con “La Voz”. La presentadora es en estos momentos uno de los principales rostros de Antena 3 gracias al éxito cosechado por el programa. Pero lejos de dormirse en los laureles, Eva admite que aun se pone nerviosa y que cada día se enfrenta a nuevos retos en el programa.

“Muchos nervios, ilusión, vértigo” @evagonzalezf nos cuenta lo que se siente al cambiar de cadena #EvaGonzálezEH pic.twitter.com/bc5iRPnQai — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 18, 2019

“La Voz” entra ahora en uno de sus momentos más emocionantes: las batallas. Motivo más que suficiente para que fuera de nuevo invitada a pisar el plató de “El Hormiguero”. Ante la atenta mirada del presentador, Pablo Motos, la esposa de Cayetano Rivera desveló cual es su mayor temor en esta nueva etapa del programa: el público.

Eva contó como muchas veces se siente intimidada por los aplausos y cuantos más ruidosos, más le abruman. Todo surgió al preguntarle Pablo por el nuevo escenario: “Pues intimida un poco, eh. Ten en cuenta que este escenario es aun más grande que el anterior y que asistirán a cada programa más de mil personas. Los coach están acostumbrados a recibir tantos aplausos, porque dan conciertos en recintos muy grandes, pero yo nada.

No deja de ser sorprendente esta nueva confesión de la presentadora. Lleva años enfrentándose al escrutinio del público. No obstante, contarlo también la humaniza. El hecho que un personaje popular de su envergadura muestre un respeto tan grande a la audiencia le acerca aun más a ella. A pesar de la presión, Eva quiso dejar claro que está disfrutando el formato “a tope” y que no hay nada que más le guste que “un gran reto”. Un reto que va superando, semana tras semana, con gran maestría y que le ha permitido cosechar otro gran hito en su carrera.