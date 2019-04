España calienta motores para Eurovisión 2019 y ella será la única ausente

La fiesta que se celebra en Madrid este fin de semana contará con una sonada ausencia.

Madrid recibirá este fin de semana a 21 de los 41 artistas que participarán este año en Eurovisión. La capital española se dispone a celebrar dos fiestas -viernes 19 y sábado 20 de abril- en las que se calentarán motores de cara al evento musical europeo que se celebrará en Tel Aviv (Israel). Esta será la tercera Es-Preparty que se realiza en nuestro país, evento que cada vez aglutina a un mayor número de público. Miki, nuestro representante de 2019, se convertirá en el anfitrión de las dos noches, papel que el año pasado desempeñaron Alfred y Amaia. En las ediciones ya celebradas, el cantante español que había acudido al festival el año anterior cedía el testigo a su sucesor. Algo que este año no sucederá.

Como ya adelantó Look, Amaia Romero ha decidido no acudir a la fiesta que despedirá a Miki antes de su partida a Tel Aviv. Detalle que, sin embargo, sí ha tenido su expareja Alfred. Pese a su apretada agenda, el catalán no quiere dejar pasar la ocasión de reencontrarse con el público que le ha visto nacer como artista y que tanto le apoyó en su experiencia eurovisiva. Gesto que ha sido muy aplaudido entre la ferviente comunidad de fans que aglutina el festival de la canción. La sala ‘La Riviera’ albergará el ya citado evento, que será presentado por el locutor Tony Aguilar y la periodista Julia Varela. Una noche repleta de emociones en la que muchos tendrán en la cabeza el nombre de la ganadora de ‘OT 2017’.

Las Ketchup, Betty Missiego, Rosa López, o el último ganador de 'OT', Famous, son algunos de los invitados a esta cita tan especial. Una ocasión que pintaba perfecta para que el dúo formado por Alfred y Amaia cantaran por última vez 'Tu canción', el tema con el que lograron representar a España en Eurovisión. Canción que, tras la negativa de la navarra, tendrá que ser interpretada por el catalán ante el público que tanto cariño les dio el año pasado.