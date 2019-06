La duquesa de Montoro confiesa ser una fiel seguidora del cantante.

Eugenia Martínez de Irujo ha cumplido uno de los sueños de su vida. La Duquesa de Montoro ha publicado en su perfil de Instagram una fotografía junto con el que parece ser uno de sus mayores ídolos musicales, ni más ni menos que Alejandro Sanz. El cantante abraza de manera cariñosa a la hija de la Duquesa de Alba, gesto que la ha llenado de felicidad tal y como ella misma explica en el texto que acompaña a la imagen.

“¡Me mueroooooo con este abrazo! Alejandro Sanz te admiro tanto…”, escribía la aristócrata, que aprovechaba la ocasión para dar las gracias a su pareja. “Graciassssss Narcís Rebollo por ester pedazpo de foto. ¡Me muero! No os pongáis celosonas”, terminaba diciendo Eugenia. Palabras de cariño que el cantautor no ha dudado en contestar. “Los abrazos o se dan de verdad o mejor saludarse con un pañuelo a lo lejos. Me gusta la gente que abraza con todo. Un beso querida amiga”, respondía el intérprete de ‘Corazón partío’, que parece mantener una buena relación con la hija pequeña de la desaparecida Cayetana de Alba.

El director de Universal Music, Narcís Rebollo, parece haber sido el nexo de unión entre Alejandro Sanz y la duquesa de Montoro. El empresario es uno de los hombres más relevantes en lo que respecta a la industria musical española, razón por la que en los últimos años hemos podido ver a Eugenia acudiendo a importantes galas de premios y rodeada de estrellas de la canción. Un mundo, el de la música, en el que la duquesa de Montoro parece moverse como pez en el agua.