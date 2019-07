El presentador fue sometido a un tercer grado por parte de Tamara, que no dudó en preguntar por los sentimientos hacia su madre, Isabel Preysler.

Tamara Falcó es una apuesta segura. La hija del marqués de Griñón ha vuelto a ‘Mi casa es la tuya’ para sorprender a todos con su desparpajo y espontaneada. Una vez más, gran parte de la conversación giro alrededor de Isabel Preysler, la auténtica reina de corazones. Tamara, más divertida que nunca, no rehuyó ninguna pregunta y haciendo gala de una gran vocación periodística no paró de hacer preguntas al mismísimo Bertín Osborne que se las vio y deseó para salir indemne de tanta curiosidad.

Bertín y Tamara tuvieron una charla de lo más agradable en la que nada se quedó por preguntar. A veces fueron tan lejos que ninguno de los dos supo como habían llegado hasta allí. Empezó el cantante preguntando por Isabel Preysler y terminó Tamara contestando y preguntando también por Julio Iglesias. Todo empezó por el recuerdo del presentador a la etapa en la que vivía en Miami. Allí convivió mucho con su amigo Julio y fue en ese exacto momento cuando la joven le recordó que “Bertín, te pareces en muchas cosas a tío Julio”. El anfitrión, con una sonrisa de lo más traviesa le contestó que Iglesias y él tienen “muchas aficiones comunes”. Como una cosa lleva a la otra, Tamara hizo la pregunta del millón: ¿No te habrá gustado también mi madre en algún momento? Osborne soltó una carcajada seguida de un pequeño silencio que sembró la duda por momentos pero rápido contestó: “Hombre, no. Pero si que me rompió los esquemas cuando la conocí. Tu madre es simpatiquísima”.

Tamara, sobre su relación con su madre: “Discutimos muchísimo, pero nos reímos de las cosas. Me lo paso genial con ella, de hecho, vivo con ella. No me puedo imaginar el día que me falte” ❤️ https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaTamara pic.twitter.com/kjjhdFx6xu — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 5 de julho de 2019

Isabel Preysler no es solo una de las mujeres más famosas de España. Para Tamara es ante todo su madre. La joven ha confesado que aunque discuten muchas veces es realmente muy importante para ella y que no quiere “imaginar el momento en el que falte”. Unas tiernas palabras que humanizan aun más a la más divertida y sincera del clan.

El gran cambio de Isabel Preysler

Tamara volvió a desmenuzar algunas intimidades de su familia. Una de las más llamativas se refiere a su madre. Y es que la aristócrata ha confesado que su madre está “mucho más simpática desde que tiene novio”. Según la joven, Isabel pegó un gran cambio desde que Mario Vargas Llosa llegó a su vida. Su personalidad es mucho más cercana y más afable con los demás, aparte de que se ha relajado en todos los sentidos.