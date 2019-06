La tonadillera se ha sincerado con la madre de Omar Montes a quién le ha confesado que opina sobre los demás concursantes.

Definitivamente ha sido un acierto el fichaje de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’. La artista es una fuente inagotable de noticias y tal hecho se viene traduciendo en las astronómicas audiencias que está cosechando el reality en esta edición. Todo lo que hace o dice se convierte en una nueva polémica, algo a lo que ella es probablemente ajena en estos momentos. Este domingo, en la emisión de ‘Conexión Honduras’, Isabel ha vuelto a acaparar gran parte del protagonismo y el motivo no será del gusto de muchos de sus compañeros.

Con la visita de su hija Isa y de la madre de Omar Montes, Pantoja se ha sincerado a la hora de hablar de algunos de sus compañeros en el concurso y, en honor a la verdad, no ha dejado títere con cabeza. La artista ha vertido toda clase de opiniones, ninguna favorable, dicho sea de paso, sobre Carlos Lozano, Colate, Albert o Mónica Hoyos.

Sobre el presentador ha dicho que es “un auténtico enemigo de las mujeres” y un “provocador”. En conversación con la madre de Omar, la tonadillera ha querido dejar bien claro que Lozano no le gusta “ni un pelo”, al igual que Colate “que tiene un tiburón en el corazón. Va de señorito, de bueno, pero no”. Isabel se mostró muy decepcionada con el ex de Paulina Rubio: “Al principio me camelaba. Después empezó a fijarse en Mónica y al final para nada. Discuten cada dos por tres”. En resumen, la cantante sentenció: “como seres humanos, no me gustan. Ni Carlos, ni Colate, ni Albert ni Mónica”. Pantoja en estado puro.

Omar Montes se intenta “camelar” a Isa Pantoja

Dicen que donde hubo fuego quedan cenizas. El dicho bien que se podría aplicar a Isa Pantoja y Omar Montes. La hija de la tonadillera pasó la noche junto a su madre, su ex “suegra” y su ex novio, Omar. La noche dio para mucho, principalmente para el rapero. Omar no ha querido desperdiciar la ocasión para decirle a su ex que “Tu haz lo que te diga el corazón y en el futuro ya veremos. Solo quiero que sepas que me tienes para lo que necesites”. No quedó por ahí. Además de las palabras, Omar se desvivió en atenciones hacia Isa y aunque después en plató lo negara, la joven se mostró encantada.