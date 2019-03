Laura Matamoros y Daniel Illescas disfrutan de su paradisíaco viaje a los Emiratos Árabes. La hija de Kiko Matamoros acaba de cumplir un sueño. ¿De qué se trata?

Laura Matamoros y Daniel Illescas están viviendo una auténtica luna de miel con su primera escapada romántica. Los tortolitos han viajado hasta Dubái para admirar los encantos de la capital de los Emiratos Árabes, que no son pocos. Los dos disfrutan de sus primeros meses de amor y qué mejor manera de celebrarlo (y de paso festejar el 26 cumpleaños de Laura) que hacer las maletas y poner tierra de por medio.

Laura Matamoros y su nuevo novio no se están privando de nada y su escapada es de auténtico lujo. Basta con decir que se han alojado en el hotel Fairmont The Palm, cuyas habitaciones no bajan de los 700 euros por noche y pueden alcanzar los 4,400 euros en el caso de la suite presidencial. También les hemos visto liberar adrenalina y la hija de Kiko Matamoros ha cumplido uno de sus sueños al tirarse en paracaídas (skydive) desde el cielo de Dubái. Una experiencia única que nunca olvidará y que ha vivido junto a Daniel Illescas, mejor compañía imposible. Antes de volar había estado arropando a su chico en su último desfile.

Si quieres ver todas las imágenes del idílico viaje de Laura Matamoros a Dubái, no te pierdas nuestra galería.